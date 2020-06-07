رياضة | ترتيب هدافي الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 02:28 مساءً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت بطولة الدوري الألماني الممتاز هذا الأسبوع تسجيل العديد من الأهداف حيث استطاع نادي بايرن ميونيخ في الفوز خارج ارضه علي حساب نظيره نادي باير ليفركوزن بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

بينما فاز نادي بوروسيا دورتموند علي ارضه أمام نظيره نادي هيرتا برلين بنتيجة هدف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بينهما علي ملعب سيجنال أدونا بارك الدولي بمدينة دورتموند.

ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الألماني الممتاز بعد انتهاء 30 جولة:

روبرت ليفاندوفيسكي (بايرن ميونخ - 30 هدف)

تيمو فيرنر (لايبزيج - 25 هدف)

جادون سانشو (بروسيا دورتموند - 17 هدف)

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سباستيان أندرسون (يونيون برلين - 12 هدف)

روبن كوايسون (ماينز - 12 هدف)

سيرجي جنابري (بايرن ميونخ - 12 هدف)

نايديرليشينير (أوجسبورج - 11 هدف)

ماركو رويس (بروسيا دورتموند - 11 هدف)

روبن هيتيننجلز (فورتونا دوسلدورف - 11 هدف)

فوتر فجورست (فولفسبورج - 11 هدف)