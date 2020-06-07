رياضة | الزمالك يرفض تجديد إعارة نجمه

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 02:27 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يرفض تجديد إعارة نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مسؤولو فريق الكرة الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تجديد إعارة أحمد رفعت لاعب الفريق، إلى الاتحاد السكندري خلال الفترة المقبلة.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، أنه لن يتم تجديد إعارة أي لاعب يتألق في فترة الإعارة، من أجل الاستفادة من جهودهم الفترة المقبلة، سواء على المستوى الفنى أو المالى.

وشهدت الساعات الأخيرة، رغبة طلعت يوسف، المدير الفنى للاتحاد السكندري، فى استمرار أحمد رفعت بين صفوف الفريق السكندرى فى الموسم المقبل.

بينما أكد مرتضى منصور، أن أحمد رفعت سيعود للنادى بعد انتهاء إعارته للاتحاد السكندرى ومعه أحمد فتوح لاعب الفريق المعار لسموحة.

وكشف مرتضى منصور خلال تصريحات صحفية:" رزاق سيسية لاعب الفريق المعار للاتحاد سيتم بيعه وإذا لم يتم وصول عروض له سيعود للزمالك الموسم المقبل".

اقرأ أيضا.. الزمالك يقترب من حسم صفقتين

Advertisements

من جانبه، اقترب نادي الزمالك من انهاء التعاقد في الفترة المقبلة مع صفقتين مفاجأة للجميع خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم القادم.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية أن نادي الزمالك اقترب بشدة من ضم آري بابل مهاجم نادي أول أغسطس الأنجولي في الفترة المقبلة بعد أن توصل الطرفان إلى اتفاق ولكن يتبقى بعض التفاصيل البسيطة قبل الإعلان الرسمي.

كما أشارت التقارير إلى أن الزمالك اقترب أيضا من الحصول على توقيع حمزة المثلوثي نجم نادي الإفريقي التونسي ولكن يتبقى اقناع اللاعب بالعرض الذي قدمه له الأبيض.

وينتظر نادي الزمالك فقط إعلان موقف الاتحاد المصري لكرة القدم من عدد اللاعبين الأجانب في فرق الدوري المصري الممتاز بالموسم القادم قبل أن ينهي الاتفاق بشكل رسمي مع المثلوثي وآري بابل.