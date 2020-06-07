رياضة | اتحاد جدة يلعن التحدي في وجه جالطة سراي التركي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 02:27 مساءً - انت الان تقراء خبر اتحاد جدة يلعن التحدي في وجه جالطة سراي التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلبت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي من جالطة سراي التركي دفع 120 ألف دولار قيمة المساهمة التضامنية لانتقال جاي رودريجيز لاعب الفريق الأول لكرة القدم المعار لنادي فناربخشة.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن أن العقد المبرم بين الاتحاد وجالطة سراي في شتاء الموسم الماضي، تضمن بنداً يقضي بتحمل النادي التركي مبلغ المساهمة التضامنية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لحفظ الحقوق في انتقالات اللاعبين.

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وتمثل المساهمة التضامنية اقتطاع نسبة 5 % من قيمة انتقال اللاعب لتوزيعها على الأندية التي تدرب فيها خلال الفترة العمرية من 12 إلى 23 عاماً.

وكانت إدارة نادي الاتحاد أغلقت رسمياً مطالبات جالطة سراي التركي بدفع الجزء الأخير من المستحقات، التي تقدر بنحو 250 ألف دولار، تمثل غرامة التأخر في دفع مبالغ انتقال رودريجيز في وقتها المحدد.