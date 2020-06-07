رياضة | مانشستر يونايتد يهدد "صفقة" ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 02:27 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يهدد "صفقة" ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لشراء دوني فان دي بيك نجم فريق أياكس أمستردام الهولندي المطلوب بقوة في نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كشفت صحيفة دي تيليجراف الهولندية تن أن النادي الإسباني توصل بالفعل لاتفاق مع لاعب الوسط الموسم الماضي، لكن هذه الصفقة المحتملة التي تصل قيمتها لنحو 50 مليون يورو، لن تبرم إلا عندما تُستأنف "الليغا"، ويتلقى الريال عائدات حقوق البث التلفزيوني.

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وبحسب الصحيفة، فإن العلاقات الجيدة بين المدير التنفيذي لمانشستر، إد ودوارد، والمدير العام لأياكس، إدوين فان دير سار، الذي كان حارس مرمى الفريق الإنجليزي على مدار ستة مواسم، سهلت الاتصال بين الناديين.

وأقر فان دي بيك، المرتبط بعقد مع أياكس حتى عام 2022، قبل عام باهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه، لكن عملية الانتقال لم تتم في النهاية.