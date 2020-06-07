رياضة | عصام مرعي: الزمالك لديه إمكانيات تجعله يستحوذ على مسابقة الدوري لمدة 10 مواسم قادمة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 02:27 مساءً - انت الان تقراء خبر عصام مرعي: الزمالك لديه إمكانيات تجعله يستحوذ على مسابقة الدوري لمدة 10 مواسم قادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عصام مرعي لاعب فريق الزمالك و منتخب مصر السابق عن إستياءه الشديد بسبب الفارق بين عدد ألقاب بطولة الدوري بين الأهلي و الزمالك.

عصام مرعي: الزمالك لديه إمكانيات تجعله يستحوذ على مسابقة الدوري لمدة 10 مواسم قادمة

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و قال مرعي في تصريحاته خلال استضافته في برنامج الحكم "الزمالك فريق كبير يجب أن يلعب كل عام على التتويج بمسابقة الدوري، و ذلك لأن تتويجك ببطولة الدوري يؤهلك للمشاركة في بطولات أخرى و يزيد من تحفيز اللاعبين".

و أضاف مرعي في تصريحاته قائلاً" إمكانيات فريق نادي الزمالك حالياً سواء فنية أو مادية تؤهلة للفوز بلقب الدوري لمدة 10 مواسم قادمة، و هذا حق شرعي لجمهور القلعة البيضاء ".

يذكر أن برنامج الحكم يُذاع مساء يومي السبت و الثلاثاء في الثانية عشر منتصف الليل على قناة الحدث اليوم.