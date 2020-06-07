رياضة | مستشار الأهلي السابق يرد بقوة على مرتضى منصور

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 02:27 مساءً - انت الان تقراء خبر مستشار الأهلي السابق يرد بقوة على مرتضى منصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان عثمان وجه اعتذاره عن استكمال مهمته داخل النادي الأهلي، بسبب رغبته في الابتعاد والرد على رئيس نادي الزمالك، بعد تطاوله مؤخرًا.
وكتب عثمان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الزملاء الأعزاء..جموع محامى مصر.
كل كلمات الشكر والتقدير لاتوفيكم حقكم فى دعمكم وتضامنكم معنا فى مواجهه حمله اعلاميه منحطه مستمره على مدى عام كامل طالت الشرف والأعراض بالزور والبهتان الذى يجيده محامى دخيل على مهنتنا الساميه ولايعى ويدرك أصولها وتقاليدها .. بسبب أداء واجبنا المهنى فى إطار القانون".
وأضاف: "إزاء تعطل القانون فى مواجهه هذا العجوز البذىء المهزىء، من طوب الأرض فلم يعد هناك مناص من اقتصاص الحقوق بذات الأسلوب الذى لم اعتاده ولكنى أجدنى مضطرا لهذا بعد تحطم كل الاجراءات القانونيه على صخره الحصانه البرلمانيه".
وتابع: "ساوضح الكثير( بالوثائق والصور) الكثير عن هذا الزلنطحى الذى استقبلته فى نوفمبر 1988 بمعتقل استقبال طره ..كنت معتقلا باعتبارى من قيادات الحركه الطلابية وكان هذا الوضيع محبوس جنائى".
واختتم: "فى أكبر قضيه نصب تعرض لها الشعب المصرى.. وانتهاء بسعيه ومجيئه لمكتبنا (فى مايو 2013) بصفتى نقيبا لمحامى القاهره لاقناع المحامى المحترم طارق العوضى للتنازل عن حكم حضورى بحبسه".
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وكان محمد عثمان المستشار القانوني للنادي تقدم باعتذار لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي عن الاستمرار في مهمته القانونية خلال هذه الفترة، وقال عثمان في اعتذاره أنه تشرف بالعمل في كيان الأهلي العظيم تقديرًا لقيمته ومسئوليه، وأنه تعاون بكل الحب مع منظومة الأهلي المحترمة والمحترفة وأنجز الملفات التي تم تكليفه بها، وأنه لم يكن ينوي تقديم هذا الإعتذار لولا ظهور أحد الأشخاص على الساحة والمعروف ببذائاته وتجاوزاته وخوضه في الأعراض دون حسيب أو رقيب، وأن هذا الشخص تجاوز في حقه " أي محمد عثمان ".
لذلك قرر الاعتذار عن مهمته خلال هذه الفترة إحترامًا لنهج النادي الأهلي الذي يترفع دائمًا عن الرد على مثل هذا الشخص ورفع الحرج عن النادي ومسئوليه، وحتى يتمكن محمد عثمان من الرد على هذا المتجاوز وكشف أكاذيبه وإتهاماته الباطلة أمام الرأي العام.
ووجه مجلس الإدارة الشكر إلى المستشار القانوني للنادي على جهوده الكبيرة والتزامه الدائم بقيم وتقاليد الأهلي طوال الفترة الماضية.