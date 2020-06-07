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رياضة | مستشار الأهلي السابق يرد بقوة على مرتضى منصور

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 02:27 مساءً - انت الان تقراء خبر مستشار الأهلي السابق يرد بقوة على مرتضى منصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه المستشار محمد عثمان المستشار القانوني السابق للنادي الأهلي، رسالة إلى الجماهير الحمراء، يوضح أسباب تنحيه عن منصبه داخل القلعة الحمراء.

وكان عثمان وجه اعتذاره عن استكمال مهمته داخل النادي الأهلي، بسبب رغبته في الابتعاد والرد على رئيس نادي الزمالك، بعد تطاوله مؤخرًا.

وكتب عثمان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الزملاء الأعزاء..جموع محامى مصر.
كل كلمات الشكر والتقدير لاتوفيكم حقكم فى دعمكم وتضامنكم معنا فى مواجهه حمله اعلاميه منحطه مستمره على مدى عام كامل طالت الشرف والأعراض بالزور والبهتان الذى يجيده محامى دخيل على مهنتنا الساميه ولايعى ويدرك أصولها وتقاليدها .. بسبب أداء واجبنا المهنى فى إطار القانون".

وأضاف: "إزاء تعطل القانون فى مواجهه هذا العجوز البذىء المهزىء، من طوب الأرض فلم يعد هناك مناص من اقتصاص الحقوق بذات الأسلوب الذى لم اعتاده ولكنى أجدنى مضطرا لهذا بعد تحطم كل الاجراءات القانونيه على صخره الحصانه البرلمانيه".

وتابع: "ساوضح الكثير( بالوثائق والصور) الكثير عن هذا الزلنطحى الذى استقبلته فى نوفمبر 1988 بمعتقل استقبال طره ..كنت معتقلا باعتبارى من قيادات الحركه الطلابية وكان هذا الوضيع محبوس جنائى".

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واختتم: "فى أكبر قضيه نصب تعرض لها الشعب المصرى.. وانتهاء بسعيه ومجيئه لمكتبنا (فى مايو 2013) بصفتى نقيبا لمحامى القاهره لاقناع المحامى المحترم طارق العوضى للتنازل عن حكم حضورى بحبسه".

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وكان محمد عثمان المستشار القانوني للنادي تقدم باعتذار لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي عن الاستمرار في مهمته القانونية خلال هذه الفترة، وقال عثمان في اعتذاره أنه تشرف بالعمل في كيان الأهلي العظيم تقديرًا لقيمته ومسئوليه، وأنه تعاون بكل الحب مع منظومة الأهلي المحترمة والمحترفة وأنجز الملفات التي تم تكليفه بها، وأنه لم يكن ينوي تقديم هذا الإعتذار لولا ظهور أحد الأشخاص على الساحة والمعروف ببذائاته وتجاوزاته وخوضه في الأعراض دون حسيب أو رقيب، وأن هذا الشخص تجاوز في حقه " أي محمد عثمان ".

 لذلك قرر الاعتذار عن مهمته خلال هذه الفترة إحترامًا لنهج النادي الأهلي الذي يترفع دائمًا عن الرد على مثل هذا الشخص ورفع الحرج عن النادي ومسئوليه، وحتى يتمكن محمد عثمان من الرد على هذا المتجاوز وكشف أكاذيبه وإتهاماته الباطلة أمام الرأي العام.

ووجه مجلس الإدارة الشكر إلى المستشار القانوني للنادي على جهوده الكبيرة والتزامه الدائم بقيم وتقاليد الأهلي طوال الفترة الماضية.

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