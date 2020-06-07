رياضة | جوارديولا يسعى للتعاقد مع بطل الريمونتادا التاريخية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 02:27 مساءً - انت الان تقراء خبر جوارديولا يسعى للتعاقد مع بطل الريمونتادا التاريخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي المدرب الإسباني "بيب جوارديولا" المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، التعاقد مع أحد نجوم نادي برشلونة، والملقب بـ"بطل الريمونتادا" خلال سوق الإنتقالات الصيفية.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن جوارديولا يريد ضم لاعب الوسط الإسباني "سيرجي روبيرتو" نجم نادي برشلونة.

واشتهر روبيرتو بهدفه الشهير في الدقيقة 96 خلال مباراة باريس سان جيرمان ضد برشلونة عام 2017 والتي انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 6-1 واقصائه للنادي الباريسي.

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ويسعى جوارديولا لحل أزمة الظهير الأيمن في نادي مانشستر سيتي، في ظل عدم رضاه عن مستوى الثنائي جواو كانسيلو وكايل ووكر.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت لاحتمالية وجود صفقة تبادلية بين ناديي برشلونة ومانشستر سيتي، تتضمن انتقال نيلسون سيميدو للنادي السماوي، مقابل انتقال كانسيلو لملعب كامب نو.

إلا أن التقارير الأخيرة أشارت لرغبة جوارديولا في ضم روبيرتو بدلاً من سيميدو، ليقود مركز الظهير الأيمن في الفريق.

يذكر أن بيب هو من قام بتصعيد اللاعب صاحب الـ28 عاماً للفريق الأول في برشلونة عام 2010 حينما كان في الثامنة عشرة من العمر.