وفاة نجمة التنس العالمية إليزابيث ميدفيكي في حادث مأساوي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365 لقيت المولدوفية إليزابيث ميدفيكي، بطلة أوروبا في رياضة تنس الطاولة لفئة الصغار، حتفها إثر سقوطها من نافذة منزلها. ووفقا لـ”روسيا اليوم” نقلا عن موقع Регион Online فإن الرياضية البالغة 21 عاما سقطت من نافذة منزلها بالطابق 16 الواقع في كيشيناو عاصمة مولدوفا. وما زالت أسباب الواقعة غير معروفة وتستبعد عائلة ميدفيكي نظرية انتحار الفتاة الشابة. إليزتبيث ميدفيكي كانت قد فازن بالميدالية الذهبية للبطولة الأوروبية في عام 2010، وفي سجلها العديد من المسابقات المحلية والإقليمية وحائزة على درجة الماجستير في رياضة تنس الطاولة.

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