دييجو كوستا في المحكمة بالكمامة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم الإسباني دييجو كوستا، مهاجم فريق أتليتيكو مدريد في جلسة استماع بمحاكمة بالعاصمة الإسبانية لتسوية قضية تهرب ضريبي.

مدعون كانوا قد طالبوا بسجن لاعب منتخب إسبانيا لكرة القدم لمدة ستة أشهر وتغريمه 507208 يورو (564877 دولارا) بداعي التهرب من دفع مليون و14416 يورو في 2014.

ووفقا لـ”رويترز” فقد ذكرت وثائق قانونية أن كوستا صاحب الـ 31 عاما لم يفصح عن مدفوعات بقيمة خمسة ملايين و150622 يورو من انتقاله من أتليتيكو إلى تشيلسي في إقراره الضريبي بجانب مليون يورو إضافية من حقوق استغلال الصور.

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القانون الإسباني يسمح باستبدال أحكام السجن التي تقل عن عامين في جرائم لا تتعلق بالعنف بغرامة مالية واتفق كوستا على دفع غرامة إضافية بقيمة 36500 يورو لتجنب السجن.

متحدث باسم أتليتيكو قال، توصل دييجو كوستا إلى اتفاق قبل أشهر مع مدعين ودفع الغرامة المطلوبة بالفعل بجانب فائدة وتم سحب طلب السجن.

كوستا، الذي ارتدى كمامة خلال المحاكمة بسبب وباء كوفيد-19، عاد إلى أتليتيكو من تشيلسي في 2017 مقابل 55 مليون يورو وفقا لتقارير صحفية وساعد الفريق اللندني في التتويج بلقبين للدوري الانجليزي الممتاز.