شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكي ومولر يغيبان عن بايرن في مواجهة مونشنجلادباخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفتقد بايرن ميونخ الألماني، الهداف الأول روبرت ليفاندوفسكي، وزميله توماس مولر، عند مواجهة بروسيا مونشنجلادباخ، في مباراة قد تحسم اللقب الأسبوع المقبل.

وقال بايرن عقب الفوز 4-2 على باير ليفركوزن، أمس السبت، إنه سيفتقد الثنائي ليفاندوفسكي ومولر بسبب الإيقاف، بعد حصول كل منهما على البطاقة الصفراء الخامسة خلال الموسم الجاري.

وقبل 4 جولات من النهاية، يتصدر بايرن الدوري بفارق 7 نقاط عن بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.

ويعيش ليفاندوفسكي حالة تألق هذا الموسم بتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 30 هدفا بينما يتصدر مولر قائمة أصحاب التمريرات الحاسمة حيث صنع 20 هدفا كان أحدثها للمهاجم البولندي يوم السبت.

وأصبح الدوري الألماني أول مسابقة كبرى تستأنف النشاط الشهر الماضي بعد التوقف في مارس آذار بسبب جائحة كوفيد-19.

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