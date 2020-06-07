شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر لم يفقد الأمل في ضم «فيدال».. ويقترب من «تونالي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لم يفقد نادي إنتر ميلان الإيطالي الأمل في ضم نجم الوسط التشيلي أرتورو فيدال، لاعب برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في الوقت الذي اقترب فيه الفريق الإيطالي من التعاقد مع ساندرو تونالي، لاعب بريشيا.

وحسب صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، فإن النيراتزوري لا يزال ليده أمل في حسم انتقال اللاعب الدولي التشيلي إلى الفريق، في الوقت الذي تشير فيه العديد من التقارير إلى اقتراب رحيله عن البلوجرانا.

ويرغب المدير الفني للنادي الإيطالي أنطونيو كونتي في العمل مجددًا مع «فيدال» والذي حقق نجاحًا كبيرًا تحت قيادته أثناء تواجدهما في يوفنتوس.

وعلى الجانب الآخر، أكدت الصحيفة اقتراب النيراتزوري من حسم صفقة ضم لاعب بريشيا الشاب ساندرو تونالي بعد دخوله في مفاوضات مع فريقه.