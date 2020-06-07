شكرا لقرائتكم خبر عن «كومان»: «الكل يعلم أن حلمي هو تدريب برشلونة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المدير الفني للمنتخب الهولندي وأسطورة الطواحين رونالد كومان عن حلمه بتدريب فريقه السابق برشلونة الإسباني موضحًا كواليس اقترابه من هذا المنصب سابقًا.

ويعتبر «كومان» أحد أساطير النادي الكتلوني، فيما أوضح في حوار مع «راديو كتالونيا» أنه تلقى مكالمة من برشلونة في الفترة الماضية قبل تعيين كيكي سيتين، إلا أنه فضل الاحتفاظ بكلمته مع المنتخب الهولندي بقيادته في يورو 2020.

وأضاف: «أنا سعيد بكيفية سير الأمور مع المنتخب الوطني وبالنسبة لي هذا هو أهم شئ في الوقت الحالي، ولا يعلم أحد منا ماذا سيحدث في المستقبل».

وأفصح المدرب عن وجود بند في عقده مع الطواحين يسمح له بالرحيل عن منصبه بعد بطولة يورو 2020، والتي تأجلت إلى صيف العام القادم بسبب انتشار فيروس كورونا، مستطردًا: «هذا ليس الوقت المناسب للتفكير في هذا، الجميع يعلم أن حلمي هو تدريب برشلونة».

واختتم: «آمل أن أحظى بالفرصة لفعل ذلك في المستقبل ولكن كما العادة دائمًا هذا يعتمد على أداءك ونجاحك كمدرب وتحتاج الكثير من الخبرة لقيادة فريق كبرشلونة».

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