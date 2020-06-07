برشلونة يبدأ مفاوضات تجديد عقدي «ميسي» و«تير شتيجن»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب فتح نادي برشلونة الإسباني باب المفاوضات مع قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي وحارس مرماه الألماني مارك أندري تير شتيجن من أجل تجديد عقودهما مع الفريق. وينتهي عقد «ميسي» مع البلوجرانا في صيف عام 2021، فيما يمتد عقد الحارس الدولي الألماني حتى نهاية موسم 2022. وحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فقد تحرك النادي الكتلوني من أجل ربط النجمين بعقدين جديدين لضمان الحفاظ عليهم داخل قلعة الكامب نو. وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة عازم على الإسراع من أجل تجديد عقد الثنائي في الوقت الذي يدخل فيه الثنائي نيلسون سيميدو وأنسو فاتي على قائمة أولويات الإدارة لتجديد عقودهما كذلك. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 32,612

تعافي 8,538

وفيات 1,198

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