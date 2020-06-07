شكرا لقرائتكم خبر عن كافو يرشح نجم ليفربول للفوز بجائزة الأفضل في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رشح الأسطورة البرازيلية كافو، نجم ميلان الإيطالي السابق، الظهير الأيمن لنادي ليفربول الإنجليزي ترينت أليكساندر-أرنولد للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم مستقبلًا.

وقال كافو، في حوار للموقع الرسمي لـ«فيفا»: «هو لاعب رائع وموهبة نادرة، وإذا استمر في اللعب بهذه الطريقة سيتم اعتباره أحد أفضل اللاعبين في العالم».

وأضاف: «هو لديه القدرة للفوز بجائزة فيفا لأفضل لاعب في العالم».

واستمر الأسطورة البرازيلية الذي يعتبر أحد أفضل من لعبوا في مركز الظهير الأيمن في تاريخ كرة القدم في مدح الشاب الإنجليزي صاحب الـ 21 عامًا قائلًا: «هو عبقري فنيًا ولديه الكثير من الجودة، لديه أسلوب لعب برازيلي وأنا أحب مشاهدته يلعب».

وأكد كافو أن تواجد «أليكساندر-أرنولد» في ليفربول سيساعده أن يصبح لاعبًا أفضل، موضحًا: «اللعب مع فريقًا عظيمًا كهذا سيساعده على النمو».

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