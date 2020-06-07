شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يعلق على أزمة نجلي شوبير وفاروق جعفر وإقحامهما في الحروب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، على الأزمة التي تفجرت أمس بتسريب عقد سيف فاروق جعفر، لاعب فريق الشباب ونجل الكابتن فاروق جعفر، ثم حديث مرتضى منصور، رئيس النادي، عن مصطفى شوبير، نجل حارس الأهلي السابق أحمد شوبير.

وكتب ميدو عبر حسابه بموقع «تويتر»: «إقحام أولاد صغيرة في الحروب واحدة من الحاجات اللي أنا مؤمن إنها بتترد.. الولاد دول مالهمش أي ذنب، كل ذنبه إنه طلع ابن النجم فلان، وده بيمثل عليهم ضغوط نفسية كبيرة من الأساس. مصطفى شوبير حارس مميز جدًا بعيدًا عن شوبير، وسيف جعفر لاعب مميز جدًا بعيدًا عن أبوه. حرام».

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قال إن سيدة مقربة من سيف فاروق جعفر، هي التي سربت عقده، من أجل ضرب والده، موضحًا أنه سيبيعه بـ100 مليون جنيه في المستقبل.

وأضاف «منصور»، في مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك: «من سرب عقد سيف فاروق جعفر سيدة قريبة للغاية منه من أجل ضرب فاروق جعفر».

وتابع: «سأبيع ابن فاروق جعفر بعد سنة أو سنتين بـ100 مليون جنيه زي مصطفى محمد وفتوح»، موضحًا أنه أحرف لاعبي جيله، والأهلي يلهث وراءه من أجل التعاقد معه، وهو أمهر من والده ويسجل في كل موسم 35 هدفا.

وأشار منصور إلى أن نجل أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي، يحصل على 5 ملايين في الموسم الواحد، بينما يحصل سيف فاروق جعفر على 750 ألف جنيه فقط في الموسم ولم يحصل عليهم».

Advertisements