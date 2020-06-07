شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ ينشر صورة نادرة لهاني شاكر في النصر السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب نشر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، صورة نادرة للفنان الكبير هاني شاكر في فترة شبابه، مرتديًا قيمص فريق النصر السعودي. وأرفق «آل الشيخ» بالصورة التي نشرها عبر صفحته بموقع «فيس بوك» تعليقا كتب فيه: «الفنان الكبير هاني شاكر في زيارة لنادي النصر السعودي عام ١٩٧٥، واتمرن مع الفريق.. وصلت لي من صديق عزيز.. تحية للنقيب الفنان الكبير هاني شاكر». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 32,612

تعافي 8,538

وفيات 1,198

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ ينشر صورة نادرة لهاني شاكر في النصر السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.