شكرا لقرائتكم بعد أزمة الملايين الـ5.. مصطفى شوبير يستعرض تصدياته مع الناشئين عبر إنستجرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر مصطفي شوبير حارس الأهلي الصاعد فيديو عبر حسابه الشصي عى انستجرام، استعرض خلاله مهارته في التصدي للفرص الخطيرة مع الناشئين، معلقاً "سكوت من فضلكم".

وجاء نشر مصفى شوبير الفيديو ، ردا على الأزمة التي أثيرت مؤخراً بشأن تمييزه عن زملائه في قطاع الناشئين بعقد يقدر بحوالي ملايين جنيه.

ويرفض مسئولو الأهلي التعاقد مع حارس مرمى جديد رغم رحيل شريف اكرامي نهاية الموسم الجاري بعد انتهاء عقده، حيث أكد فايلر اكتفائه بتواجد الحارس الأساسي محمد الشناوى وبديله علي لطفي ومن بعدهم الحارس الشاب مصطفي شوبير، وبالتالي سيتم قيد الأخير في قائمتي الفريق المحلية والافريقية في الموسم الجديد.

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وأكد مصدر داخل إدارة الأهلي أنه لا صحة لدخول مصطفي شوبير قائمة لاعبي الفئة الأولى للفريق كما تردد خاصة وأن الشروط لا تنطبق عليه لكونه ليس لاعباً أساسياً في الفريق كما أنه ليس لاعباً في صفوف المنتخب الوطني الأول.

وفي شأن أخر استقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).