أيمن يونس : الزمالك نادى القرن ولازم نتناقش مع الأهلى "بالحب والاحترام"

جدة - عمرو شويل يستعد المغربى محمد اوناجم لاعب للعودة لمران الفريق الأبيض تحسباً لعودة الدوري منتصف يونيو الجارى ، حيث ظهر اللاعب عبر حسابه على انستجرام يؤدى تدريبات مائية فى حمام السباحة فى محاولة لفك العضلات والاستعداد لرفع الاحمال البدنية ، وجدد مسئولو الزمالك، التمسك بالمغربى محمد أوناجم، جناح الفريق، بعد الاتصالات التى دارت خلال الأيام الماضية بين اللاعب وأمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، التى شهدت الحديث حول رغبة النادى فى استمراره ضمن صفوف الفريق فى الموسم المقبل، بعد التقارير المختلفة حول رحيله عن الأبيض لرغبة النادى فى ضم ثنائى أجنبى جديد بالموسم القادم.

أكد أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق أن مقتنع تماماً بفكرة أن الزمالك هو نادى القرن الافريقى ولكن يرى أن التناقش مع الأهلى فى هذا الأمر لابد أن يكون بالحب والاحترام ، وقال أيمن يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر أذاعة أون سبورت : " موافق طبعاً أن الزمالك نادى القرن ، فمن الغير مقبول تماماً الحسبة التى أقر بها الاتحاد الافريقى الكاف تتويج الأهلى ، كنت أقاتل مع الزمالك للتتويج بدوري الابطال الافريقى ثم نفاجىء أن نادى القرن هو الأكثر جمعاً للنقاط وليس الاكثر حصدا للبطولات الافريقية هذا غير منطقى تماماً".

ويضيف أيمن يونس : " الزمالك نادى القرن الافريقى ومقتنعين بهذا ولكن يجب أن نناقش الأهلى بالحب والاحترام وليس بالخلافات والمشاكل فكلنا مصريين ومن حقنا أن نقول رأينا ولكن لازم نفضل نحترم بعض ونحافظ على بعض".

وفى وقت سابق ، أكد حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الزملكاوية لديهم قناعة وإيمان تام بأحقية ناديهم فى التتويج بجائزة نادى القرن التى توج بها الأهلى، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت رداً على سؤال مستمع طلب منه إبداء رأيه بوضوح فى أزمة نادى القرن، "أى حد زملكاوى بما فيهم أنا مقتنعين أن الزمالك يستحق لقب نادى القرن، فلقد كان الأكثر تتويجاً بالبطولات فى القرن العشرين، هذا السؤال إجابته مفروغ منها لدى أى شخص ينتمى للزمالك".

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وأضاف حازم إمام، "صعب تلاقى زملكاوى يقولك إن الزمالك لا يستحق التتويج بلقب نادى القرن، هذه قناعات ولن تتغير مهما حدث" .

وتنتظر لجنة ملف نادى القرن بالزمالك اجتماعاً خلال الأسبوع الجارى، من أجل وضع الرتوش الأخيرة حول الشكوى التى سيتقدم بها النادى إلى المحكمة الرياضية الدولية، والخاصة بتحركات نادى الزمالك فى قضية استرداد لقب القرن الذى حصل عليه الأهلى، حيث علق مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة على أسباب تأخر النادى فى تلك القضية منذ الإعلان عن فوز الفريق الأحمر باللقب منذ ما يقرب من 20 عامًا قائلاً، "سبب تأخر فتح ملف القرن هو استمرار عيسى حياتو بفساده بمنصب رئيس الاتحاد الأفريقى قبل تولى أحمد أحمد المسؤولية".

فيما أشار مرتضى منصور إلى مستندات ملف قضية نادى القرن بأنه حصل على مستند جديد من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، سيضاف إلى أوراق القضية، وهو أن الزمالك كان متصدر ترتيب نادى القرن العشرين فى أفريقيا سنة 1996 والأهلى كان فى المركز الرابع حيث جاء الفريق الأبيض فى الصدارة ويليه كانون ياوندى الكاميرونى ثم الرجاء المغربى والأهلى رابعاً – وفقا لما أوضحه-، لذا ستقوم لجنة ملف نادى القرن بالقلعة البيضاء بالانتهاء من أعمالها خلال الفترة الحالية بعد الحصول على كافة المستندات الخاصة بالقضية من أجل تقديمها إلى المحكمة الرياضية فى الفترة المقبلة.

فيما جدد منصور تأكيداته بأنه لا يوجد أى خلاف مع النادى الأهلى فى قضية نادى القرن ولكنه يقوم بالبحث عن حقوق نادى الزمالك كما سيقوم برفع قضية أخرى بأحقية المنتخب الوطنى فى لقب منتخب القرن الأفريقى بدلا من منتخب الكاميرون، وتضم لجنة ملف نادى القرن فى الزمالك كلا من أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس القلعة البيضاء وأعضاء مجلس الإدارة هانى زادة وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى منصور، وذلك إلى جانب استقدام عددا من خبراء اللوائح بجانب المحامى الأجنبى الذى سيتولى القضية.