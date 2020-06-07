صور.. الزمالك يستقبل أعضاءه لتجديد الاشتراكات لليوم السابع على التوالى

جدة - عمرو شويل

استمر توافد أعضاء نادى الزمالك لليوم السابع على التوالى، على مقر اشتراكات قلعة ميت عقبة، وذلك لتسديد قيمة تجديد العضوية منذ فتح باب التجديد والمستمر حتى نهاية شهر يونيو الجاري وتم تحديد غرامة مالية بقيمة 1000 جنية في حالة تخطي الموعد الذي تم الإعلان عنه، حيث سيتكلف العضو الذى لن يجدد اشتراكه قبل نهاية الشهر الجارى قيمة ألف جنيه غرامة تأخير عن الموعد وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك قد قرر إعفاء الأعضاء من غرامة عدم حضور الجمعية العمومية الأخيرة فى حال تسديد الاشتراك فى العشر أيام الأولى من فتح باب التجديد بداية من الشهر الجارى.

وحرص عدد من موظفى الزمالك على الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية وخاصة بارتداء الكمامة وكذلك عدد من الأعضاء حيث يحرص مرتضى منصور على متابعة كل الاجراءات الاحترازية اللازمة بسبب فيروس كورونا، بعد حرص إدارة الزمالك على تعقيم النادي بأكمله واتخاذ كافة كل الاجراءات الوقائية للأعضاء وموظفي النادي بارتداء ماسك الوجه الطبي.

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ويدرس مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور، خلال الوقت الحالى، توفير خدمة مستقبلاً ليتمكن الأعضاء من دفع الاشتراكات إلكترونياً، لتسهيل الأمور بصورة أكبر أمام أعضاء النادى فى تلك المسألة، بعدما قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، الاثنين الماضى، فتح باب الاشتراكات الخاصة بتجديد عضويات النادى بداية من يوم الاثنين الماضى وحتى 30 من شهر يونيو الجارى، على أن تكون مواعيد استقبال الأعضاء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً، وتقرر أن يكون دخول الأعضاء من بوابة شارع جامعة الدول فقط.

كما قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، خلال الفترة الأخيرة، فتح مكتب الشهر العقارى داخل النادى من أجل تخفيف الزحام على مكاتب الشهر العقاري، وجاء قرار المجلس للمساهمة فى رفع الضغط على مكاتب الشهر العقارى كنوع من الدور الوطنى فى ظل أزمة مستجدات فيروس كورونا وتشهد الفترة الحالية فى نادى الزمالك مواصلة مجلس النادى متابعة تطهير وتعقيم مقر النادى بصورة مستمرة لتجنب ذلك الفيروس وأوضح مرتضى منصور فى هذا الشأن أنه سعيد بحرص أعضاء نادى الزمالك على التوافد خلال الأيام الأولى لتسديد اشتراكات النادى فى إطار الالتزام بالمواعيد، مشدداً على أنه يفتقد تواجد الأعضاء وأطفالهم داخل مقر قلعة ميت عقبة الذى تم إغلاقه منذ شهر مارس الماضى ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.