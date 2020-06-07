شكرا لقرائتكم صور.. الزمالك يستقبل أعضاءه لتجديد الاشتراكات لليوم السابع على التوالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وحرص عدد من موظفى الزمالك على الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية وخاصة بارتداء الكمامة وكذلك عدد من الأعضاء حيث يحرص مرتضى منصور على متابعة كل الاجراءات الاحترازية اللازمة بسبب فيروس كورونا، بعد حرص إدارة الزمالك على تعقيم النادي بأكمله واتخاذ كافة كل الاجراءات الوقائية للأعضاء وموظفي النادي بارتداء ماسك الوجه الطبي.
ويدرس مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور، خلال الوقت الحالى، توفير خدمة مستقبلاً ليتمكن الأعضاء من دفع الاشتراكات إلكترونياً، لتسهيل الأمور بصورة أكبر أمام أعضاء النادى فى تلك المسألة، بعدما قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، الاثنين الماضى، فتح باب الاشتراكات الخاصة بتجديد عضويات النادى بداية من يوم الاثنين الماضى وحتى 30 من شهر يونيو الجارى، على أن تكون مواعيد استقبال الأعضاء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً، وتقرر أن يكون دخول الأعضاء من بوابة شارع جامعة الدول فقط.
كما قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، خلال الفترة الأخيرة، فتح مكتب الشهر العقارى داخل النادى من أجل تخفيف الزحام على مكاتب الشهر العقاري، وجاء قرار المجلس للمساهمة فى رفع الضغط على مكاتب الشهر العقارى كنوع من الدور الوطنى فى ظل أزمة مستجدات فيروس كورونا وتشهد الفترة الحالية فى نادى الزمالك مواصلة مجلس النادى متابعة تطهير وتعقيم مقر النادى بصورة مستمرة لتجنب ذلك الفيروس وأوضح مرتضى منصور فى هذا الشأن أنه سعيد بحرص أعضاء نادى الزمالك على التوافد خلال الأيام الأولى لتسديد اشتراكات النادى فى إطار الالتزام بالمواعيد، مشدداً على أنه يفتقد تواجد الأعضاء وأطفالهم داخل مقر قلعة ميت عقبة الذى تم إغلاقه منذ شهر مارس الماضى ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.
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