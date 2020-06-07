أسوان: البت فى استقالة عبد العاطى نهاية الأسبوع ولم نفكر فى مدرب جديد

جدة - عمرو شويل أكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان، أن النادي لم يحسم موقفه تجاه استقالة مجدي عبد العاطي مدرب الفريق حتى الآن، والذي تقدم باستقالته مؤخراً مرجعاً السبب إلى تأخر حصول اللاعبين على مستحقاتهم المادية منذ بداية أزمة انتشار وباء كورونا المستجد، والتي تسببت في توقف النشاط الرياضي، على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.

وقال أمين في تصريحات خاصة: حتى الآن لم نحسم موقفنا من استقالة مجدي عبد العاطي، وننتظر عودة اللواء أحمد سليمان من القاهرة نهاية الأسبوع الجاري، لحسم موقفنا تجاه قرار عبد العاطي سواء بقبول الاستقالة أو رفضها.

وأضاف أمين: لم نتطرق إلى الحديث عن مدربين جدد في الوقت الحالي نحتاج أولاً إلى حسم موقفنا مع مجدي عبد العاطي، ولا صحة لما تم تداوله عن ترشيح محمد يوسف لتدريب الفريق.

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ووجه عبد العاطى خطاباً إلى الإدارة بنادى أسوان قائلاً: "أرجوا من سيادتكم قبول استقالتى من منصبى كمدير فنى للفريق لعدم قدرتى على الإستمرار فى ظل هذه الظروف وهذا التجاهل والصمت التام من جانبكم وإدارتك غير المتوقع لهذه الأزمة وعدم تقديركم لظروف اللاعبين والجهاز الفنى المادية والمعنوية هو ما دفعنى دفعاً لهذا القرار".

ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.