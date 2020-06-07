شكرا لقرائتكم الانتاج الحربى يستقر على استعارة مواهب الأهلى والزمالك الشابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار على التنقيب على المواهب المتميزة فى قطاع الناشئين بناديى الاهلى والزمالك فى محاولة لإستعارتهم بالموسم الجديد مثلما فعل الإنتاج فى مواسم سابقة وتألق اللاعبين مع الفريق وأصبحوا نجوماً بالدوري ولم تتكلف خزينة الانتاج أموالا طائلة ، واستقرت لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى، برئاسة اللواء أشرف عامر رئيس النادى وعضوية خالد مهدى مدير الكرة ومختار مختار المدير الفنى للفريق، على عدم إجراء تغييرات واسعة فى هيكل الفريق بالموسم الجديد بحثاً عن الاستقرار، وتعتزم اللجنة إنهاء ملف تمديد تعاقد الثنائى أحمد شديد قناوى ومحمود البدرى لاعبى الفريق اللذين تنتهى عقودهما بنهاية الموسم الجارى، بجانب حسم ملف المعارين لتحديد قائمة الفريق بالموسم الجديد، فضلاً عن التعاقد مع عدد محدود من الصفقات الجديدة مكان اللاعبين المنتظر رحيلهم فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويتواجد فى صفوف الإنتاج الحربى التونسى أيمن الطرابلسى معاراً لنهاية الموسم من النجم الساحلى، فيما يتواجد الغانى وهاب انان لاعب الإنتاج الحربى معاراً للشعلة السعودى حتى نهاية الموسم، والثنائى مصطفى البدرى ومحمد عبد المجيد لاعبا الإنتاج المعارين لأسوان لنهاية الموسم .

وأرسل نادى الإنتاج الحربى، برئاسة اللواء أشرف عامر، للجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، خطابا رسميا يطالب خلاله بتحديد الجهة التى سوف تتحمل التكلفة المالية الباهظة المنتظر وقوعها على عاتق الأندية، حال اتخاذ الإجراءات الوقائية من وباء كورونا، فضلاً عن الجهة المسئولة عن دفع تعويضات حال وقوع إصابات أو ضحايا للوباء اللعين فى عناصر اللعبة .

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ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

وحرص مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى على عقد جلسة مع مسئولى ناديه وأفراد الجهاز المعاون لمناقشة خطط الاستعداد لعودة مسابقة الدورى العام، حيث طالب المدير الفنى لاعبيه التدريب على فترتين صباحاً ومساء بالعزل المنزلى لرفع معدلات الحرق وتجنب زيادة الوزن ضمن خطة الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين لحين عودة النشاط الكروى.

وطلب مختار مختار من جهازه المعاون وتحديداً محمد عبد الله المدرب العام للفريق مُراقبة أوزان اللاعبين خلال فترة توقف النشاط، على أن يتم ذلك بشكل يومى حتى يُحافظ جميع لاعبى الفريق على الوزن المثالى، خاصة أن الجهاز الفنى طلب من اللاعبين تنفيذ برنامج تدريبى يومياً من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.