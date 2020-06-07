شكرا لقرائتكم الأهلى يجدد عقود ثلاثى فريق الكرة الطائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع ثلاثى فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى " أحمد قطب و محمد عادل و عبد اللطيف عثمان " على عقود التجديد للفريق فى ظل إنتهاء عقودهم فى ظل رغبة الجهاز الفنى بقيادة محمد مصيلحى فى إستمرار الثلاثى و معهم محمد عبد المنعم الذى لم يوقع حتى الأن فى صفوف الفريق.

ومن المنتظر أن تعتمد إدارة الأهلى عقود اللاعبين الثلاثة خلال الفترة المقبلة ، حيث وقع عثمان على التجديد لمدة موسم و محمد عادل لمدة موسمين و عبد اللطيف عثمان لمدة 3 سنوات .

Advertisements

و يرغب محمد مصيلحى المديرالفنى للفريق فى الحفاظ على القوام الأساسى فى الفترة الحالية قبل التفكير فى تدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد ، حيث ينتظر إتضاح الرؤية بشأن إستكمال الموسم الحالى من عدمه لبحث كافة شئون الفريق .

كشف سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، عن دراسة إلغاء مسابقات الناشئين والناشئات والمينى للموسم الحالى 2019 / 2020 فى ظل تعليق النشاط بسبب فيروس كورونا، على أن يتم استكمال مسابقات الرجال والسيدات فقط فى حال عودة النشاط بقرار من الحكومة .