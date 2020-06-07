شكرا لقرائتكم حقوق الإنسان ضمن بنود لائحة اتحاد الكرة الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، أن إقرار اللائحة الجديدة قرار الجمعية العمومية بنسبة 100%، لكن ذلك يسبقه مناقشات عديدة قبل خروج مسودة خاصة باللائحة، للعرض على الجمعية العمومية.

وأضاف نائب رئيس الجبلاية، جائحة "كورونا" تسببت في تأخير اجتماع الجمعية العمومية في أبريل الماضي، مع قرار مجلس الوزراء بمنع أي تجمعات.

وقال نائب رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، إن اللائحة الجديدة، ستتضمن مادة عن حقوق الانسان و أن هناك تعديلات ملزمة أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، منها مادة عن حقوق الإنسان، تتناول نبذ التعصب، ونبذ العنصرية، وعدم توجيه هتافات مسيئة، وعدم الخلط بين السياسة والرياضة.

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وأضاف، الفيفا يلزم الاتحاد بوجود هذه المادة عند تعديل لائحتها الجديدة ضمن مواد آخرى، بعكس بعض المواد التي لا تكون غير ملزمة ويكون للاتحادات والجمعيات العمومية الحق في تعديلها.

وتابع،هناك مادة آخرى تتحدث عن العلاقات الدولية، فالفيفا يؤكد على ضرورة تعزيز العلاقات الدولية بين الاتحادات الأهلية، وهو ما يعزز بشكل مباشر العلاقات بين الشعوب المختلفة، ويعمل على نشر السلام في العالم وهي رسالة سامية للرياضة.

وواصل، هناك مادة كذلك عن الحيادية والاستقلال المؤسسي، وهي تعني إن الاتحادات لها استقلالية خاصة، ولكن في ضوء القانون الخاص بالدولة، ولذلك الفيفا عند مراجعته اللائحة قام بترجمة قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وقال، إن الخطاب الأخير الذي وصل من "الفيفا" الخاص بعودة النشاط الرياضي، أشار إلى إن ذلك يحدث وفقا لقرارات.