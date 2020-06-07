شكرا لقرائتكم الأهلي يطمأن على مدرب الناشئين المُصاب بـ"كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اطمأن مسئولو الأهلي وقطاع الناشئين بالنادي على ممدوح عبيد المدرب العام لفريق كرة القدم بالنادي مواليد 2001 بعد الإصابة بفيروس كورونا، عقب إجراء بعض الفحوصات الطبية، وشهدت الساعات الماضية إتصالات مكثفة من مسئولي القلعة الحمراء في الأدارة التنفيذية وقطاع الناشئين من أجل الإطمئان على المدرب وتقديم "يد" العون والمساعدة له كما أطمأن مدربو الناشئين على وليد عبيد مُتمنيين له الشفاء.

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من ناحية أخرى ، تتواصل اللجنة الطبية بالنادى ، برئاسة الدكتور محمد شوقى، مع الجهات المعنية فى الدولة وتحديداً مع وزارة الصحة للتعرّف على تطورات ملف التعامل مع فيروس "كورونا" الذى تسبب فى تجميد النشاط الرياضى فى مصر والعالم، وتبحث اللجنة الطبية فى القلعة الحمراء مع المسئولين فى وزارة الصحة الإجراءات الاحترازية المقرر اتباعها للحد من انتشار فيروس "كورونا" مع عودة التدريبات بالنسبة لفريق الكرة أو باقى الألعاب والأنشطة، تنفيذاً لتعليمات الدولة وتماشياً مع الإجراءات التى يلتزم بها الأهلى طوال الفترة الماضية ومنذ ظهور الفيروس.

وأكد الدكتور محمد شوقي أنه عقد اجتماع دعا إليه محمد مرجان منذ أكثر من أسبوع، وقال شوقي خلال تصريحات تليفزيونية: "حضر جميع مديري مقار النادي والفروع ومديري الإدارات". وأكمل : "اتفقنا على كل التفاصيل تحسبا لفتح مقر النادي في أي وقت بالفترة المقبلة وفي حالة عدم حدوث إصابات". وأتم : "كان هناك احترازات داخل النادي منذ بداية كورونا مستمرة ونجددها طول الوقت".