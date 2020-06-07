شكرا لقرائتكم العليا لليد تحدد أكتوبر موعدا مقترحا لقرعة مونديال 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مؤمن صفا أمين صندوق إتحاد كرة اليد عن تحديد اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم مصر 2021 شهر أكتوبر المقبل كموعد مقترح لإقامة قرعة المونديال الأقرب إقامتها فى متحف الحضارات بالتنسيق مع الإتحاد الدولى .

و يسعى إتحاد اليد برئاسة هشام نصر إلى إنهاء العديد من الأمور التنظيمية الخاصة بالمونديال إستغلال لفترة تعليق النشاط حاليا بسبب فيروس كورونا .

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حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى على تفقد متحف الحضارات بصحبة اللجنة المنظمة الأسبوع الماضى برفقة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وعضو المكتب التنفيذى للجنة الأولمبية المصرية.

ويتمسك الاتحاد الدولى لكرة اليد، برئاسة حسن مصطفى، بإقامة كأس العالم للرجال 2021، والمقرر تنظيمه فى مصر فى موعده حتى الآن، حيث إن منظومة الاتحاد الدولى تعمل من الآن على تسهيل الأمور التنظيمية فى ظل أزمة فيروس كورونا التى طالت العالم أجمع.

وحدد الاتحاد الدولى لكرة اليد، برئاسة حسن مصطفى، عدة احتياطات طبية لاستئناف أنشطة كرة اليد فى ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد، فى محاولة لمنع انتشار العدوى بين العاملين فى قطاع كرة اليد، لضمان تنفيذ الحد الأقصى من الاحتياطات الطبية لحماية اللاعبين والمدربين والحكام والأجهزة وأى شخص من المعنين فى أنشطة كرة اليد.