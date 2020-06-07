شكرا لقرائتكم الأهلى عن التفاوض مع مهاجم النجم الساحلي التونسى: فايلر مش محتاج عربى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى مسئولو النادي الاهلي ما تردد مؤخراً بشأن الرغبة في ضم الجزائري كريم العريبي مهاجم النجم الساحلي التونسي ، وأكد مسئولو القلعة الحمراء أن اللاعب خارج حسابات الفريق تماماً بسبب رؤية الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر الذي يرفض فكرة التعاقد مع لاعبي عربي حيث تتجه النية لضم لاعب أجنبي في أحدى المراكز التى طلب فايلر تدعيمها وأهمها الجناح (يميناً وشمالاً) والمهاجم.

ويُعد كريم العريبي أحد اللاعبين الذين إرتبط أسمهم مؤخراً بالأنتقال للدوري المصري بعدما تحدثت تقارير إعلامية تونسية عن رغبة الاهلي والزمالك وبيراميدز في ضم اللاعب الجزائري صاحب الـ29 عاما وهداف بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بـ 10 أهداف.

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وبات العريبى أول لاعب يتمكن من كسر حاجز العشرة أهداف منذ نسخة 2008 التى أنهاها مهاجم أنيمبا النيجيرى ستيفان وارجو متصدرا ترتيب الهدافين برصيد 12 هدفا.

من ناحية أخرى ، تلقى مسئولو الأهلى تأكيدات من المحامى السويسرى مونتييرى بأن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" اقترب من إصدار حُكم لصالح القلعة الحمراء ضد ناديى الصفاقسى والنجم الساحلى التونسيين، بسبب تقاعسهما عن تسديد مستحقات الأهلى، فالأخير له 100 ألف دولار لدى الصفاقسى تم تحويلها منذ عدة سنوات له بالخطأ، فيما يستحق مليوناً و400 ألف دولار لدى النجم الساحلى تمثل الغرامة التى سبق وتم توقيعها ضد الإيفوارى سليمانى كوليبالى بسبب هروبه من الأهلى عام 2017 وتعهد النجم كتابياً بتسديدها للأهلى قبل عام تقريباً لكنه لم يلتزم.

وشهدت الأيام الماضية اتصالات بين إدارة الأهلى ومونتييرى الذى تستعين به القلعة الحمراء فى القضايا الخارجية، وأكد خلالها المحامى السويسرى أن الفيفا درس القضيتين جيداً واطّلع على المستندات التى قدمها الأهلى ضد بطلى تونس، واقترب الاتحاد الدولى من إصدار حكم لصالح الأهلى فى صراعه مع النجم الساحلى والصفاقسي.