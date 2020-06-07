شكرا لقرائتكم فيديو.. حمام سباحة يؤهل أوناجم للعودة إلى مران الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد المغربى محمد اوناجم لاعب الزمالك للعودة لمران الفريق الأبيض تحسباً لعودة الدوري منتصف يونيو الجارى ، حيث ظهر اللاعب عبر حسابه على انستجرام يؤدى تدريبات مائية فى حمام السباحة فى محاولة لفك العضلات والاستعداد لرفع الاحمال البدنية ، وجدد مسئولو الزمالك، التمسك بالمغربى محمد أوناجم، جناح الفريق، بعد الاتصالات التى دارت خلال الأيام الماضية بين اللاعب وأمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، التى شهدت الحديث حول رغبة النادى فى استمراره ضمن صفوف الفريق فى الموسم المقبل، بعد التقارير المختلفة حول رحيله عن الأبيض لرغبة النادى فى ضم ثنائى أجنبى جديد بالموسم القادم.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن إدارة الكرة بقلعة ميت عقبة، تفضل تأجيل مصير اللاعبين المتواجدين بصفوف الفريق لحين الانتهاء من منافسات دورى أبطال إفريقيا خاصة أن الأبيض لديه مواجهة قوية مع الرجاء المغربى، فى نصف نهائى البطولة وتنتظر إدارة الكرة بالنادى تحديد موعدها فى الفترة المقبلة من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".

وشهدت الفترة الماضية حديث الصحف المغربية حول مستقبل محمد أوناجم خاصة بعد العروض التى تلقاها اللاعب المغربى خلال الفترة الماضية تمهيدا للانتقال لأى منهم بداية من الموسم الجديد وعبر نادى الوحدة السعودى لكرة القدم عن رغبته فى الاستفادة من خدمات أوناجم وضمه لصفوفه خلال الميركاتو الصيفى المقبل

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وقالت صحيفة " المنتخب " المغربية، إنه فى ظل الأنباء المتناقضة بخصوص مستقبل محمد أوناجم مع نادي الزمالك المصري، ورغم عدم الحسم حتى الآن إن كان سيرحل أم سيبقى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، يتساءل كثيرون إن كان نجم الوداد السابق سيسلك نفس المسار الذي سلكه مواطنه وليد أزارو لاعب الأهلي الذي يلعب حاليا للاتفاق السعودي، وأشارت الصحيفة إلى أن اهتمام نادي الوحدة السعودي بمحمد أوناجم يقربه من الطريق الذي سار عليه وليد أزارو، فقد التحق أزارو بالاتفاق خلال الميركاتو الشتوي الماضي على سبيل الإعارة وهو ما منحه متنفسا جديدا للتخلص من كل الضغوط والمشاكل التي فرضها عليه رينيه فايلرمدرب الأهلي.

وشددت الصحيفة على أنه إذا شعر أوناجم برغبة الزمالك في التعاقد مع محترفين أجانب آخرين في ظل ارتباطه معه بعقد لمدة 3 مواسم، فإن عرض نادي الوحدة السعودى سيكون الأفضل بالنسبة إليه ولو على سبيل الإعارة وشارك أوناجم فى 22 مباراة مع الزمالك حتى الآن حيث استطاع أن يسجل ثلاثة أهداف بجانب صناعته أربع تمريرات حاسمة، وتألق بجانب مواطنه أشرف بنشرقى وقادا فريقهما لإحراز لقبى السوبر المصرى على حساب غريمهم التقليدى الأهلي، ولقب السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسي، إضافة لبلوغ نصه نهائى دورى الأبطال الذى يواجهان خلاله الرجاء الرياضى .