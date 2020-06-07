أولمبياد طوكيو: الأرجنتين تعطي الضوء الأخضر لرياضييها بالعودة الى التمارين

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







بوينوس ايرس: أعطت الحكومة الأرجنتينية الضوء الأخضر لرياضييها بالعودة الى التمارين استعدادا لأولمبياد طوكيو الذي تم ترحيله من الصيف الحالي الى صيف 2021 بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب ما أعلنت مساء السبت، مشددة على ضرورة احترام الضوابط الصحية.

يطال هذا الإجراء 143 رياضيا أرجنتينيا كانوا ضامنين تأهلهم للألعاب الأولمبية 2020، إضافة الى آخرين ما زالوا يسعون للتأهل الى الأولمبياد الذي رُحِلَ لمدة عام وسيقام بين 23 يوليو و8 أغسطس 2021.

قال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز إنه يعمل على وجه الخصوص مع وزير السياحة والرياضة ماتياس لامينز من أجل تعديل البروتوكولات الصحية التي سيتم تنفيذها.

وأوضح فرنانديز لقناة "تي واي سي" الرياضية المحلية "الرياضة الأولمبية مهمة جدا للبلد ونريد أن يتدرب الرياضيون. لهذا السبب حددنا البروتوكولات مع ماتياس (لامينز) حتى يتمكن ممثلونا في طوكيو من الاستعداد".

وسجلت الأرجنتين 20020 حالة إصابة بفيروس "كوفيد-19" الذي أودى حتى الآن بحياة 648 شخصا في البلاد، وفقا لما أورده السبت موقع الحكومة الأرجنتينية على الإنترنت.

