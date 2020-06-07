شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل بن شرقى: لا يمتلك شرطا جزائيا فى عقده.. وسيعود على أول طائرة للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المغربى كريم بلق، وكيل أشرف بن شرقى نجم الزمالك، حقيقة امتلاك اللاعب شرطًا جزائيًا فى عقده بعد تصريحات اللاعب فى أحد برامج المقالب حول تلك المسألة، ليوضح وكيله أن بن شرقى لا يمتلك شرطًا جزائيًا فى عقده، وأن العلاقة بينه وبين مسئولى الزمالك على أفضل ما يرام ويشعر بالراحة داخل القلعة البيضاء، وأنه لن يفعل أى أمر فى مشواره سوى بالعودة إلى إدارة الزمالك سواء إدارة النادى أو إدارة الكرة التى يشرف عليها أمير مرتضى منصور.

وقال وكيل بن شرقى لـ"الخليج 365"، إن اللاعب يتحدث معه عن المعاملة الطيبة التى يلقاها داخل القلعة البيضاء وسيكون جاهزًا للعودة على أول طائرة لفريقه فور استدعائه من جانب إدارة الكرة بالزمالك، حيث يتواجد حاليا فى المغرب، عقب توقف النشاط الكروى فى مصر لتجنب انتشار فيروس كورونا، منذ منتصف شهر مارس الماضى ويحرص على خوض تدريباته بصفة مستمرة مع متابعة من جانب الجهاز الفنى وإدارة الكرة بالقلعة البيضاء للحفاظ على مستواه خاصة فى ظل الاستعداد للمشاركة مع فريقه عقب استئناف النشاط الكروى.

وتواصل المغربى كريم بلق، وكيل الثنائى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبى فريق الزمالك، مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، للتأكيد له أن الثنائى سيتواجدان فى القاهرة حال رغبة النادى الأبيض فى عودتهما مع أول طائرة تتحرك من المغرب إلى القاهرة، عقب انتهاء تعليق رحلات طيران، للتأكيد أن الثنائى لديهما رغبة فى الاستمرار بقلعة ميت عقبة، بعد الأنباء المختلفة حول العروض التى وصلت إلى الثنائى خلال الفترة الماضية.

ويحرص أمير مرتضى على التواصل بصورة مستمرة مع بن شرقى وأوناجم، من أجل الاطمئنان على أحوالهما وخوضهما التدريبات بصفة منتظمة فى ظل تواجدهما فى المغرب، لتوقف النشاط الرياضى فى مصر، ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، وأكد أمير مرتضى للثنائى رغبة النادى فى استمرارهما ضمن صفوف الفريق وقام مسئولو الزمالك بتأجيل أية أمور تخص استدعاء الثلاثى التونسى فرجانى ساسى والمغربى أشرف بن شرقى ومواطنه محمد أوناجم، لاعبى الفريق المتواجدين فى بلادهم، لحين حسم مصير بطولة الدورى الممتاز، حيث يفضل مسئولو النادى الأبيض انتظار حسم مصير الموسم الكروى فى مصر قبل التحرك فى أى أمر يخص الثلاثى خاصة بعد انضمام ساسى إلى معسكر منتخب بلاده المقرر إقامته خلال الشهر الجارى.