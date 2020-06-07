شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينهى كورونا صراع الأهلى والزمالك فى الميركاتو؟.. الرد فى صفقة بابل المعلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن زمن الصراع بين الأهلى والزمالك على الصفقات الأجنبية انتهى فى عصر كورونا، وتلاشت ظاهرة المنافسة ورفع قيمة اللاعب الأجنبى على كلا القطبين نتيجة مزاحمة المنافس على الصفقة مثلما حدث فى عشرات الصفقات.

ومؤخرا رفض مسئولو النادى الأهلى اقتراحاً من أحد وكلاء اللاعبين المصريين بالدخول فى مفاوضات مع الجناح الأنجولى آرى بابل، لاعب نادى أول أغسطس الأنجولى، خاصة أن اللاعب رحّب باللعب للدورى المصرى وتحديداً فى أحد أندية القمة المصرية، وعلم ”الخليج 365” أن وكيل لاعبين مصرى عرض على مسئول أهلاوى مؤخراً إمكانية ضم الجناح الأنجولى لاسيما أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى يرغب فى ضم جناح قوى وسريع وصاحب إمكانيات فنية عالية، وهى صفات تتواجد فى آرى بابل الذى يرغب الزمالك فى التعاقد معه بقوة.

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وأوضح الأهلى أن اللاعب الأنجولى وافق على اللعب للأهلى أو الزمالك رغم تلقيه عروضا أخرى من المنطقة العربية وآخرها من الدورى الإماراتى، وأشار المصدر إلى أن المسئول الأهلاوى رفض "مُزاحمة" الزمالك فى صفقة لاعب أول أغسطس لعدة أسباب، فى مقدمتها ترشيح لاعبين آخرين للأهلى يُفاضل بينهم ويُفضّلهم رينيه فايلر، بجانب عدم رغبة القلعة الحمراء دخول "مزاد" اللاعب الأنجولى، لاسيما أن هذه الخطوة قد تؤدى إلى زيادة سعر اللاعب بشكل مُبالغ فيه وقد يُثير ذلك أيضاً أزمة مع الزمالك.

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وكشف المصدر أن الإدارة الحمراء اعتذرت للوكيل المصرى عن إمكانية التفاوض مع آرى بابل الذى قد يكون قد استطلع رأى مواطنه جيرالدو لاعب الأهلى فى اللعب للدورى المصرى، خاصة أن جيسيو رودريجيز وكيل أعمال الجناح الأنجولى أكد أن بابل يعلم الكثير عن الدورى المصرى ويُفضّل اللعب له عن عروض أخرى كثيرة، وكشف المصدر ذاته أن محاولات الأهلى لضم لاعب أجنبى خلال الصيف المقبل مازالت جارية.

سوبر كورة يرصد أبرز الصفقات التى تصارع عليها الأهلى والزمالك آخر 5 سنوات: