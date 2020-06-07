شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطمئن على مدرب الناشئين المُصاب بـ"كورنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطمأن مسئولو الأهلى وقطاع الناشئين بالنادى على ممدوح عبيد، المدرب العام لفريق كرة القدم بالنادى مواليد 2001 ، بعد إصابته بفيروس كورونا عقب إجراء بعض الفحوصات الطبية، وشهدت الساعات الماضية اتصالات مكثفة من مسئولى القلعة الحمراء فى الإدارة التنفيذية وقطاع الناشئين من أجل الاطمئان على المدرب وتقديم "يد" العون والمساعدة له، كما اطمأن مدربو الناشئين على وليد عبيد مُتمنيين له الشفاء.

من ناحية أخرى، تتواصل اللجنة الطبية بالنادى، برئاسة الدكتور محمد شوقى، مع الجهات المعنية فى الدولة وتحديداً مع وزارة الصحة للتعرّف على تطورات ملف التعامل مع فيروس "كورونا" الذى تسبب فى تجميد النشاط الرياضى فى مصر والعالم، وتبحث اللجنة الطبية فى القلعة الحمراء مع المسئولين فى وزارة الصحة الإجراءات الاحترازية المقرر اتباعها للحد من انتشار فيروس "كورونا" مع عودة التدريبات بالنسبة لفريق الكرة أو باقى الألعاب والأنشطة، تنفيذاً لتعليمات الدولة وتماشياً مع الإجراءات التى يلتزم بها الأهلى طوال الفترة الماضية ومنذ ظهور الفيروس.

وأكد الدكتور محمد شوقى أنه عقد اجتماعا دعا إليه محمد مرجان منذ أكثر من أسبوع، وقال شوقى خلال تصريحات تليفزيونية، "حضر جميع مديرى مقار النادى والفروع ومديرى الإدارات، واتفقنا على كل التفاصيل تحسبا لفتح مقر النادى فى أى وقت بالفترة المقبلة وفى حال عدم حدوث إصابات". وتابع، "كانت هناك احترازات داخل النادى منذ بداية كورونا مستمرة ونجددها طول الوقت".