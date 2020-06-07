شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. "لوحة" جروس تهدى الزمالك أول لقب فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا نادى الزمالك منذ بضعة أيام، ذكرى تتويج الفريق ببطولة الكونفدرالية الأفريقية النسخة الماضية، لأول مرة فى تاريخه على حساب فريق نهضة بركان بطل المغرب فى اللقاء الذى أقيم باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إياب نهائى البطولة الكونفدرالية بنتيجة 5 / 3 بضربات الترجيح، بعد انتهاء اللقاء بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد أحرزه محمود علاء، مدافع الفريق، من ركلة جزاء، وهى نفس نتيجة مباراة الذهاب ولكن لصالح بطل المغرب، ونصت اللائحة على اللجوء لركلات الترجيح مباشرة دون لعب أوقات إضافية، والتى فاز بها الزمالك ليتوج باللقب.

وشهد مشوار الزمالك فى الكونفدرالية، أشياء صعبة على رأسها تذيل الفريق الأبيض لمجموعته ليبدأ هنا دور غرفة الملابس حيث حرص السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق على مطالبة كل لاعب بالتوقيع على لوحة أحضرها فى المحاضرة والتعهد بإحضار اللقب والتتويج به، ليوقع جميع لاعبى الزمالك على تلك اللوحة التاريخية.



لوحة جروس

عدد من لاعبي الزمالك أكدوا أن جروس كان يصر على تواجد تلك اللوحة أمامهم طوال الوقت لتذكيرهم بهدفهم وهو التتويج باللقب رغم الموقف الصعب الذى وقع فيه الفريق الأبيض وبالفعل نجح الزمالك فى التأهل عن مجموعته محولا تذيله إلى المجموعة إلى صدارتها والطريف فى المسألة أن ما فعله جروس داخل غرفة ملابس الزمالك لم يكن أول مرة فى مشواره التى يطالب فيها اللاعبين بالتوقيع على لوحة يتعهد بعدها الجميع بالقتال لحصد اللقب حيث فعل الأمر من قبل مع أهلى جدة السعودى وأخطر اللاعبين بذلك وأن الفريق السعودى نجح فى حصد التتويج فى النهاية وهو ما نجح فيه أيضا بعد ذلك مع الزمالك حيث توج الفريق لأول مرة بلقب الكونفدرالية.

أين تلك "اللوحة" فى الوقت الحالى؟

ويبقى السؤال أين تلك اللوحة فى الوقت الحالى حيث كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن أمير عزمى مجاهد المدرب السابق للفريق حرص على مطالبة جروس بالاحتفاظ بها بعد البطولة لكونها تعد لوحة غالية على جميع جهاز الفريق الأبيض واللاعبين الذين ساهموا فى حصد اللقب للفارس الأبيض ليعود إلى منصات التتويج القارية بعد غياب دام أعوام.