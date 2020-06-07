شكرا لقرائتكم خبر عن العليا لليد تحدد أكتوبر موعدا مقترحا لقرعة مونديال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مؤمن صفا، أمين صندوق اتحاد كرة اليد، عن تحديد اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم مصر 2021 شهر أكتوبر المقبل موعداً مقترحاً لإقامة قرعة المونديال الأقرب إقامتها فى متحف الحضارات بالتنسيق مع الاتحاد الدولى . ويسعى اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، لإنهاء العديد من الأمور التنظيمية الخاصة بالمونديال استغلالا لفترة تعليق النشاط حالياً بسبب فيروس كورونا .

وحرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى على تفقد متحف الحضارات بصحبة اللجنة المنظمة الأسبوع الماضى، برفقة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وعضو المكتب التنفيذى للجنة الأولمبية المصرية.

ويتمسك الاتحاد الدولى لكرة اليد، برئاسة حسن مصطفى، بإقامة كأس العالم للرجال 2021، والمقرر تنظيمه فى مصر فى موعده حتى الآن، حيث إن منظومة الاتحاد الدولى تعمل من الآن على تسهيل الأمور التنظيمية فى ظل أزمة فيروس كورونا التى طالت العالم أجمع.

وحدد الاتحاد الدولى لكرة اليد، برئاسة حسن مصطفى، عدة احتياطات طبية لاستئناف أنشطة كرة اليد فى ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد، فى محاولة لمنع انتشار العدوى بين العاملين فى قطاع كرة اليد، لضمان تنفيذ الحد الأقصى من الاحتياطات الطبية لحماية اللاعبين والمدربين والحكام والأجهزة وأى شخص من المعنين فى أنشطة كرة اليد.