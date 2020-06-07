شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي يتواصل مع السفارة السويسرية فى القاهرة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، خطوط اتصال مع السفارة السويسرية بالقاهرة لمتابعة حركة الطيران وموعد استئنافها خلال الفترة المقبلة حتى يتمكّن من السفر إلى بلاده لزيارة أسرته والتحدث مع زوجته بشأن مسألة التجديد للأهلى، التى أرجأها المدرب السويسرى لحين السفر إلى بلاده ودراسة هذا الملف مع أسرته التى مازالت تُقيم هناك.

ويتابع فايلر مع سفارة بلاده فى القاهرة موقف حركة الطيران فى ظل الأنباء التى تتداول مؤخراً حول إمكانية عودة الطيران تدريجياً بعد منتصف يونيو الجارى، وأبلغ فايلرإدارة الاهلى أنه يترقب موقف الطيران حتى يطير إلى سويسرا بعدما حصل على موافقة النادى بالسفر إلى بلاده لعدة أيام يطمئن فيها على أسرته، ويبحث ملف التجديد بعدما حرمته "جائحة" كورونا طوال الأشهر الماضية من السفر إلى بلاده حيث لم يغادر فايلر القاهرة منذ توليه مسئولية تدريب الأهلى أوائل سبتمبر الماضي.

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وحصل رينيه فايلر على وعد من إدارة النادى بالسفر إلى سويسرا لمدة ثلاثة أو أربعة أيام حال استئناف حركة الطيران من أجل زيارة زوجته وأسرته التى تُقيم هناك وأتفق فايلر مع إدارة الأهلى على السفر والحصول على إجازة 3 أيام إذا عاد النشاط الرياضى وتدريبات الفريق خلال الفترة التى سيتم فيها استئناف حركة الطيران، حيث يرغب الطرفان (الأهلى وفايلر) فى سفر المدرب للاطمئنان على أسرته وحسم ملف التجديد للأهلى بما لا يضر بمصلحة الفريق وتدريباته حال عودته الفترة المقبلة.

وينتظر الأهلى سفر فايلر من أجل التحدث مع زوجته بشأن التجديد للقلعة الحمراء، بعدما وافق المدير الفنى على التجديد من ناحية المبدأ لكنه طلب تأجيل التوقيع على عقود رسمية لحين السفر إلى سويسرا والتحدث مع أسرته لاسيما أن البقاء فى الأهلى لمدة موسمين مقبلين سيتطلب حضور زوجته للقاهرة والإقامة معه.

فايلر أكد لإدارة الاهلى أنه لا يفكر فيما يتردد خلال الفترة الماضية بشأن عروض الاحتراف التى تُثار من وقت لآخر فى وسائل الإعلام، وآخرها من الخليج وناد درجة ثانية فى إسبانيا، موضحاً أنه لا يشغل نفسه بما يُثار حول رغبة أندية خليجية أو أوروبية فى التعاقد معه لأنه حدد موقفه وسيُجدد للأهلى فى غضون الفترة القليلة المقبلة وتحديداً بعد السفر إلى سويسرا .