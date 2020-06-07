شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى القاهرة: جمع الـ300 جنيه لتنفيذ مشروعات بموافقة العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو حسونة، رئيس نادى القاهرة، أن قرار إضافة مبلغ 300 جنيه على قيمة تجديد الاشتراك السنوى للأعضاء تم وفقا للائحة الاسترشادية لوزارة الشباب و الرياضة ، حيث تقدم مجموعة من أعضاء النادى فى الموعد القانونى قبل انعقاد الجمعية العمومية للنادى بتاريخ 7 ديسمبر 2019 بمقترح تحصيل مبلغ 300 جنيه من كل عضو عامل للمساهمة فى دعم ميزانية النادى وتنفيذ مجموعة من المشروعات والمنشآت الرياضية التى تخدم أعضاء النادى، وفى ظل عدم انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانونى، تم تفويض مجلس إدارة النادى وعقد اجتماع مجلس إدارة على هيئة جمعية عمومية بتاريخ 17 ديسمبر 2019 وتم اتخاذ قرار بالموافقة على المقترح .

وأضاف حسونة أنه من المقرر أن يتم السداد على عامين، بواقع 150 جنيها، لكل سنة من كل عضو عامل، على أن يكون المبلغ المقترح ليس لصيانة حمام السباحة إنما لدعم ميزانية النادى وتنفيذ مجموعة من المشروعات والمنشآت الرياضية ومنها مشروع إدخال الغاز الطبيعى الى النادى بتكلفة تقريبية ثلاثة ملايين جنيه والذى يخدم أعضاء النادى عموما وقطاع السباحة خصوصا من أجل توفير التكلفة العالية لاستخدام السولار فى تسخين مجمع حمامات السباحة والتى تصل الى أربعة ملايين جنيها سنويا لا تستطيع إمكانيات النادى المالية أن تتحملهم بالاضافة الى تطوير ملاعب كرة السلة وملاعب الكرة الطائرة وتطوير صالة الجمباز بالنادى التى وصلت الى حالة متهالكة وتوسعة صالة الكاراتيه والتايكوندو بما يصب فى صالح الأعضاء والرياضة ويحقق رؤية الدولة المستقبلية بالاعتماد على مصادر نظيفة للطاقة.

وأشار رئيس نادى القاهرة إلى أنه تم إرسال المكاتبات الخاصة بهذا الأمر لكل من مديرية الشباب والرياضة، وهى الجهة الإدارية المنوط بها متابعة أعمال النادى وإلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة للتأكيد أن كل ما يتخذه المجلس طبقا للقانون واللوائح .

كان الخليج 365 قد نشر قيام وزارة الشباب والرياضة بتشكيل لجنة لمتابعة أعمال نادى القاهرة عن الفترة السابقة، بناءً على الشكاوى التى تقدم بها بعض أعضاء الجمعية العمومية للنادى، على خلفية قيام مسئولى النادى بفرض مبلغ 300 جنيه يسددها العضو عند تجديد الاشتراك السنوى، بداعى صيانة حمام السباحة .