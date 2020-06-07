برشلونة يخاطر في صفقة لاوتارو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

لا يزال مسلسل صفقة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيو مهاجم إنتر ميلان الإيطالي مستمرا، في ظل رغبة واضحة من جانب نادي برشلونة الإسباني للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم الهجوم في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنتر خاض مفاوضات سابقة مع مانشستر يونايتد وريال مدريد بشأن لاوتارو، لكن تظل الخطة الرئيسية للاعب هي الانتقال إلى برشلونة ليكون بديلا للأوروجوياتي لويس سواريز صاحب الـ33 عاما.

وأضافت أن لاوتارو وافق على الانتقال لبرشلونة، لكن لم يتم حسم الاتفاق بشكل نهائي بسبب بعض الاختلافات بشأن مكافآته مع النادي الكتالوني، بجانب عدم التوصل لصيغة حسم الصفقة مع إدارة إنتر ميلان حتى الآن.

وأوضحت أن برشلونة سيخسر 150 مليون يورو من دخله بحلول نهاية يونيو الجاري بسبب أزمة فيروس كورونا، وهو ما دفع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي لطلب تخفيض آخر للرواتب في الموسم المقبل لتعويض خسائره.

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وأشارت إلى أن إدارة برشلونة ستضطر بذلك لمواجهة ما يعتبر صدام آخر مع لاعبي الفريق، بطلب تضحية أخرى منهم من أجل حسم صفقة بتكلفة إجمالية تتجاوز الـ100 مليون يورو، في ظل خفض الرواتب بسبب الأزمة المالية.

ولفتت الصحيفة المدريدية إلى أن برشلونة لجأ إلى تأجيل توقيت حسم صفقة لاوتارو لمحاولة إقناع اللاعبين بالتخفيض الثاني للرواتب، وهو ما يهدد عدم إتمام الصفقة لفتح المجال أمام الأندية الأخرى التي كانت مهتمة بضمه للانقضاض على اللاعب.

وأكدت أن الأزمة المالية التي يعيشها برشلونة تركت الباب مفتوحًا في صفقة لاوتارو أمام أندية أخرى مثل ريال مدريد الذي لا يزال يراقب الوضع وحاول ضمه قبل عدة أشهر، رغم أن إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند يعد أولوية للنادي الملكي.

ويرغب برشلونة في إدخال لاعب أو إثنين ضمن الصفقة من أجل تخفيض سعر لاوتارو، كما يحاول بيع لاعبين من أجل تقليل الرواتب من جهة أخرى حيث دخل كل من عثمان ديمبلي وآرثر ميلو وآرتورو فيدال ضمن الترشيحات، لكن رفض الثلاثي الرحيل.

يُذكر أن عقد مارتينيز (22 عاما) مع ناديه الحالي يمتد حتى عام 2023، ويتضمن شرطا جزائيا ينص على أنه خلال 15 يوما من شهر يوليو المقبل، يستطيع الانتقال إلى أي ناد آخر مقابل 111 مليون يورو.