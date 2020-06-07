لديه أسلوب برازيلي.. كافو يثني على إمكانيات ألكسندر-أرنولد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أثنى الأسطورة البرازيلي كافو على الإمكانيات التي يتمتع بها ترنت ألكسندر-أرنولد لاعب ليفربول الإنجليزي، لافتًا إلى أنه يتمتع بموهبة نادرة وسيصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم.

وخلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول قال كافو: "ألكسندر-أرنولد لاعب مميز، فهو يتمتع بموهبة نادرة".

وأضاف: "إذا استمر في اللعب بتلك الطريقة فسيصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم".

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وتابع: "ترنت لديه الكثير من الإمكانيات الجيدة، لديه أسلوب لعب برازيلي، أنا أحب مشاهدته وهو يلعب، تواجده في فريق مثل ليفربول سيساعده على التطور والنمو".

وشارك الإنجليزي الشاب في تتويج ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

جدير بالذكر أن ألكسندر-أرنولد دخل مجموعة جينيس للأرقام القياسية عام 2020، بفضل ما حققه الموسم الماضي رفقة فريقه، حيث حقق مدافع ليفربول إنجازًا بصناعة 12 هدفًا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز ليصبح أول مدافع يحقق هذا الرقم القياسي.