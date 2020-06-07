بين سيناريو فتحي وشرط الـ50 مليون.. ماذا ينتظر أزارو مع الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

في الفترة الماضية تردد اسم وليد أزارو مهاجم الأهلي والمعار لصفوف الاتفاق السعودي كثيرًا، والحديث هنا عن مستقبل المهاجم المغربي مع القلعة الحمراء خاصة بعدما أصبح لاعب الدفاع الحسني الجديدي السابق خارج أهداف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.

فايلر أعلن بشكل صريح أن أزارو لا يناسبه حول الطريقة التي يتبعها، ليكون مستقبل المغربي بنسبة كبيرة خارج أسوار الجزيرة ويتبقى فقط أين ستكون الجهة المقبلة للاعب الذي حصل في موسمه الأول بقميص الفريق الأحمر على لقب هداف الدوري المصري برصيد 18 هدفًا في موسم (2017 - 2018).

عقد أزارو مع الأهلي سينتهي بنهاية الموسم المقبل أي عام 2021، وهنا بالطبع يدور التفكير حول رغبة النادي الأحمر في الاستفادة المالية من اللاعب تفاديًا للرحيل المجاني أو اللجوء لطريقة أخرى وهيّ الإعارة.

- المحطة المقبلة:

العديد من التقارير المغربية والسعودية تحدثت عن مستقبل وليد أزارو، البداية من صفوف الاتفاق السعودي والذي يلعب له المغربي على سبيل الإعارة.

أزارو قدّم أرقامًا لافتة من خلال مشاركته في سبع مباريات ليسجل ثلاثة أهداف مقابل صناعة تمريرة واحدة حاسمة، قبل أن تتوقف منافسات الدوري السعودي بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والذي أوقف العديد من الدوريات بمختلف أنحاء العالم.

هنا تفكير الاتفاق عن أزارو توقف قليلًا خاصة أن القرار الأقرب هو الحصول على اللاعب بصورة نهائية، إلا أن إدارة النادي السعودي قررت تأجيل قرارها خاصة أن عودة الدوري ليس محددًا بشكل نهائي.

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إذًا ورقة الاتفاق من خلال انتقال أزارو لـ"فارس الدهناء" توقفت، ليرتبط مهاجم الأهلي بفريق الشباب السعودي والذي يسعى هو الآخر بتدعيم هجومه في الموسم الجديد.

صحيفة "البلاد" السعودية، كشفت أن خالد البلطان رئيس نادي الشباب السعودي، لديه الرغبة في التعاقد مع أزارو وهو أن يقدم عرضين للأهلي إما الحصول على المهاجم المغربي بصورة نهائية أو الحصول عليه إعارة لمدة موسم وحيد.

صحيفة "هسبورت" المغربية، أكدت أيضًا أن أزارو دخل في مفاوضات مع الشباب إلا أن الراتب المالي الذي عُرض عليه لم ينل استحسان اللاعب بعدما تلقى عرضًا سنويًا بمليون دولار قبل أن يتجدد العرض براتب آخر بمليون و200 ألف دولار.

وبعد ارتباط أزارو بالاتفاق والشباب، دخل صاحب الـ24 عامًا ضمن أهداف نادي الوصل الإماراتي للاستفادة من خدماته بحسب ما نقلته صحيفة "المنتخب" المغربية نقلاً من "البلاد" السعودية.

- هل يتكرر سيناريو فتحي؟

الأهلي بحسب تقارير صحفية مغربية حدد شروطه المالية للموافقة على رحيل أزارو وهو الحصول على ثلاثة ملايين دولار، هذا المبلغ قد يكون حائط مانع والسبب أن عقد اللاعب مع الأهلي سينتهي بعد عام فقط مما يعني أحقية المغربي ووكيله التفاوض مع أي نادٍ في يناير والانتقال سيكون مجانًا في صيف 2021.

وبالطبع يسعى الأهلي إلى تحقيق أقصى استفادة من بيع أزارو خاصة أن الأخير كلّف خزينة القلعة الحمراء في صيف 2017 ما يقرب من مليون و400 ألف دولار بعد التعاقد معه من صفوف الدفاع الحسني الجديدي، أو أن يكون الحل الثاني تجديد عقده مع خروجه على سبيل الإعارة.

ويسعى مسئولو الأهلي بالتأكيد إلى عدم تكرار سيناريو أحمد فتحي من جديد بعدما وقع "الجوكر" لنادي بيراميدز خلال الموسم الحالي نظرًا لانتهاء عقده والذي يربطه بالأهلي بنهاية الموسم الجاري.

الأهلي حاول أكثر من مرة في الوصول إلى اتفاق مع أحمد فتحي من أجل تجديد عقده إلا أن المقابل المادي، لم ينل استحسان اللاعب الأمر الذي جعله يرحب بالانتقال لبيراميدز صاحب العرض الأفضل.