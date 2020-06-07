مصدر بالزمالك لمصراوي: ننتظر رد كارتيرون بشأن التجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

أكد مصدر مسؤول في الزمالك أن النادي ينتظر رد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، بشأن تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي: "كانت هناك جلسة مع كارتيرون منذ خمسة أيام لمناقشة ملف التجديد له".

Advertisements

وأضاف: "تم خلال الجلسة الاتفاق بشكل مبدئي على التجديد، وننتظر رد كارتيرون ووكيله خلال الأيام المقبلة".

وأتم المصدر تصريحاته بالحديث عن الصفقات الصيفية قائلا: "لم نحسم أي صفقة حتى الآن، وستكون هناك جلسة منتظرة مع كارتيرون لحسم الملف".

وتوقف النشاط الرياضي في مصر منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".