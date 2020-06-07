محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:
أكد مصدر مسؤول في الزمالك أن النادي ينتظر رد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، بشأن تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي: "كانت هناك جلسة مع كارتيرون منذ خمسة أيام لمناقشة ملف التجديد له".
وأضاف: "تم خلال الجلسة الاتفاق بشكل مبدئي على التجديد، وننتظر رد كارتيرون ووكيله خلال الأيام المقبلة".
وأتم المصدر تصريحاته بالحديث عن الصفقات الصيفية قائلا: "لم نحسم أي صفقة حتى الآن، وستكون هناك جلسة منتظرة مع كارتيرون لحسم الملف".
وتوقف النشاط الرياضي في مصر منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بالزمالك لمصراوي: ننتظر رد كارتيرون بشأن التجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.