كلوب: أمامنا حدث تاريخي.. وقد نحتفل بكأس بريميرليج "الموسم المقبل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن احتفال الريدز بلقب بريميرليج وسط القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، إلى جانب دعم المواطن الأمريكي جورج فلويد وحدث تاريخي ينتظر الريدز.

ويقترب ليفربول من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الغائب منذ 30 عاما، حيث يتربع على قمة جدول الترتيب برصيد 82 نقة ويتبقى له 6 نقاط فقط للتتويج بالكأس.

ومن المقرر استئناف المباريات خلف الأبواب المغلقة في 17 يونيو الجاري، مما يعني أن أنصار ليفربول لن يتمكنوا من التواجد في أنفيلد أوالتجمع في مدينة ليفربول للاحتفال بانتصارهم.

وخلال تصريحات لشبكة "سكاي" الألمانية قال كلوب: "لن نتمكن من الاحتفال بالطريقة التي أردناها، وهذا ليس شئ جيد بالنسبة لنا وبالنسبة للجماهير".

وأضاف: "حاليا لا يمكننا تغيير الوضع، ولكن عندما يأتي اليوم التي ستعود فيه الحياة لطبيعتها سنحقق هدفنا وسنحتفل في هذا اليوم بالطريقة التي أردناها".

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وتابع: "إذا كان هذا هو اليوم في الموسم المقبل ونريد أن نحتفل به فمن سيوقفنا؟! عندما نحصل على الكأس سيكون في حوزتنا ومن ثم سنتجول به في أرجاء المدينة، وإذا اعتقد الآخرون أننا مجانين فهذا لن يهمني".

وواصل المدرب الألماني حديثه قائلا: "المشكلة في الوقت الحالي هي أنه لا يزال يتعين علينا أن نصبح (الأبطال)، نريد الفوز بكافة المباريات المتبقية وليس في مباراتين فقط".

وأكمل: "يمكن أن يصبح هذا الأمر تاريخيًا، لدينا الفرصة للحصول على عدد لا يصدق من النقاط".

وعن دعم جورج فلويد قال مدرب ليفربول: "لدينا لاعبون من إفريقيا ومن إنجلترا وما إلى ذلك، على الجميع أن يعيش حياة طبيعية".

وأتم: "لطالما كنت فخورًا جدًا باللاعبين، وهذه كانت لحظة استثنائية عندما رأيتهم هناك وتم التقاط هذه الصورة ، كنت فخورًا حقًا ، لأنها أيضًا رسالة مهمة".

جاءت هذه اللفتة بعد وفاة الأمريكي جورج فلويد ، الذي توفي في 25 مايو بعد أن أمسك به ضابط شرطة أبيض متهم بقتله منذ ذلك الحين بالضغط على ركبته في رقبته.