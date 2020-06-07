تقرير.. هل يدخل مصطفى محمد تاريخ الكرة المصرية بعد الإشادة الفرنسية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

بعد عدة تجارب في مختلف الأندية المصرية خلال المواسم الماضية، استعاد فريق الزمالك مجددًا مع بداية الموسم الحالي خدمات مهاجمه الشاب مصطفى محمد من أجل قيادة هجوم الفريق الأبيض.

الشاب القادم من صفوف ناشئي الزمالك استغل الفرصة جيدًا وكتب بداية تألقه خارج أسوار القلعة البيضاء، وتحديدًا مع المنتخب الأوليمبي في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا والتي استضافتها مصر في نسختها الأخيرة.

صاحب الـ22 عامًا، استطاع أن يصل للقمة بفضل أهدافه التي قادته لاحتلال صدارة هدافي البطولة برصيد أربعة أهداف بجانب قيادته لمنتخب "الفراعنة" للحصول على اللقب ومن ثم الوصول إلى أولمبياد طوكيو والتي كانت من المقرر أن تقام في الصيف قبل أن تتأجل المنافسات للعام القادم على خلفية جائحة فيروس كورونا.

- تجارب قبل القمة:

في موسم (2016 - 2017) قرر مصطفى محمد الحصول على فرصة من أجل لفت انتباه الزمالك، فكان القرار بالانتقال لصفوف الداخلية على سبيل الإعارة، ليسجل 17 مشاركة مع الفريق ليحرز أربعة أهداف.

بداية مصطفى محمد لفتت أنظار فريق طنطا في الموسم التالي، ليكون القرار مرة أخرى إعارة اللاعب وهذه المرة التجربة كانت أفضل نسبيًا يفضل مشاركته في 23 مباراة مسجلاً ستة أهداف مع صناعة هدف وحيد.

الاختبار الثالث قبل مرحلة الزمالك كان من خلال الرحيل لصفوف طلائع الجيش، لتكون هذه التجربة مميزة بالنظر إلى عدد الأهداف بجانب المشاركات، حيث خاض 29 مباراة ليسجل تسعة 12 هدفًا بجانب صناعة خمس تمريرات حاسمة.

وفي الموسم الحالي، فرض مصطفى محمد كلمته الأولى ليقود هجوم الزمالك في عامه الأول بعد ثلاث تجارب، ليشارك في 27 مباراة بجميع المسابقات ليسجل تسعة أهداف بجانب صناعة أربع تمريرات حاسمة.

- انتظار أفريقي:

بالطبع الموعد المنتظر عند إدارة الزمالك بجانب الجهاز الفني هو مسابقة دوري أبطال أفريقيا، فالفريق الأبيض بخلاف تتويجه بالسوبر الأفريقي على حساب الترجي والفوز بكأس السوبر المصري على يد الأهلي، ها هو على موعد قاري من خلال مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي في نصف النهائي.

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الزمالك استطاع أن يقهر الترجي بطل آخر نسختين وفاز عليه (3-2) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، ليكون أمام الأبيض مباراتين على خوض اللقاء النهائي.

وبالطبع الظهور القاري سيكون فرصة مصطفى محمد للاستمرار على نفس أسلوب التألق بعدما سجل ثلاثة أهداف خلال النسخة الحالية بجانب صناعة هدفين، وهو الأمر الذي سيساهم في ارتفاع قيمة اللاعب التسويقية.

- إشادة فرنسية:

صحيفة "فرانس فوتبول" سلطت الضوء على مصطفى محمد، والذي وصفته بـ"البلدوزر" على ضفاف النيل، بفضل أهدافه مع الزمالك خلال هذا الموسم بجانب إسهاماته مع المنتخب الأوليمبي.

الصحيفة الفرنسية، قالت إن مهاجم الزمالك يسير على خطى ثنائي الزمالك "العالمي" أحمد حسام "ميدو"، وعمرو زكي، حيث يُعد من بين ثلاث مهاجمين واعدين في الكرة الأفريقية والذي يستحقوا الاحتراف في أوروبا.

- مبلغ تاريخي واهتمام أوروبي:

بالطبع السؤال الأبرز عند نادي الزمالك ما هو موقف النادي الأبيض إذا تلقى اللاعب عرضًا أوروبيًا؟ الرد كان من أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة والذي يرى أن القيمة التسويقية للاعب تتراوح ما بين ثلاثة أو خمسة ملايين يورو.

في المقابل، كشف هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن قيمة مصطفى محمد مهاجم الفريق ١٠ مليون يورو على الأقل.

وبالطبع هذا المقابل إذا تحقق وحصل عليه الزمالك سيكون أغلى لاعب مصري خرج من مسابقة الدوري للاحتراف أوروبيًا خاصة أن صاحب الـ22 عامًا أصبح ضمن اهتمامات عدة أوروبية في القارة العجوز بداية من رينجرز الأسكتلندي وثنائي بلجيكا أندرلخت وجينت بجانب عدة فرق أسبانية بحسب ما ذكرته صحيفة "فرانس فوتبول".