الزمالك يرد على عقد الـ6 ملايين لنجل فاروق جعفر بـ3 روايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

بثلاث روايات من ثلاثة أطراف، تحدث نادي الزمالك عما تردد مؤخرا بخصوص عقد سيف فاروق جعفر، لاعب قطاع الناشئين في القلعة البيضاء، الذي يفيد حصوله على ستة ملايين جنيه في خمسة أعوام.

وأثار نشر صورة عقد نجل فاروق جعفر جدلا بسبب صغر سنه وحصوله على ستة ملايين جنيه، وربط البعض الأمر مع عمل فاروق جعفر في قناة الزمالك وتوليه منصب رئيس اللجنة الفنية في النادي.

ونستعرض في السطور التالية رسائل نادي الزمالك بشأن تلك الأزمة..

مرتضى منصور رئيس الزمالك

"مَن سرب عقد سيف فاروق جعفر سيدة قريبة للغاية من سيف من أجل ضرب فاروق جعفر."

"من سوء حظ تلك السيدة ومن سرب عقد اللاعب أن توقيع العقود كان في 2018، وأطلب من وسائل الإعلام التحدث عن إدارة النادي الأهلي".

"نجل أحمد شوبير يتقاضى مع الأهلي 5 مليون جنيه في العام الواحد، إنما ابن فاروق جعفر عقده ينص على راتب سنوي 750 ألف جنيه ولم يحصل عليهم."

"سأبيع ابن فاروق جعفر بعد سنة أو سنتين بـ100 مليون جنيه مثل مصطفى محمد وأحمد أبو الفتوح."

"الأهلي حاول قبل عدة أسابيع ضمه من الزمالك، وهذا الأمر طبيعي لأنه أحرف لاعب في جيله وأحرف من والده فاروق جعفر لأنه يسجل 35 هدفا في الموسم."

"سأمنح 10 ملايين جنيه في الموسم لسيف فاروق جعفر، ومَن يحاسبني على ذلك الجمعية العمومية لنادي الزمالك."

فاروق جعفر رئيس اللجنة الفنية بالزمالك

"سيف تعاقد مع نادي الزمالك كلاعب محترف عام 2018 وقت أشد خلافاتي مع مرتضى منصور رئيس النادي، كان يلعب في منتخب الشباب وهداف الدوري العام للناشئين وسجل 37 هدفا في ذلك الموسم."

"عقد سيف مع الزمالك 6 مليون جنيه في خمسة أعوام ولكن قبل خصم الضرائب، ووقع النادي عقد احتراف معه ولم يكن لي أي دور في ذلك، خاصةً أنني لم أكن أعمل في النادي."

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"سيف يحصل في العام على مبلغ 700 إلى 750 ألف جنيه، وذلك حال مشاركته في المباريات لأن هناك نسبة مشاركة."

"نجلي سيف من مواليد 1999 في شهر ديسمبر، ولا يجوز أن يتم استخدام اللاعبين الشباب في عمليات الرد، ولا يجب أن تحدث عن أحد من أولاد النادي."

"إذا كان هناك من يتحدث عن لاعب في نادي منافس وأنه يتقاضى 6 مليون، فلا يجوز أن يتم الرد عليه بالحديث عن لاعب في ناديه أنه يتقاضى 6 مليون."

طارق يحيى رئيس قطاع الناشئين للزمالك

"كنت حاضرا وقت توقيع عقود سيف فاروق جعفر مع نادي الزمالك قبل عامين."

"سيف جعفر تنازل عن 500 ألف جنيه عندما انتقل على سبيل الإعارة إلى سموحة في الصيف الماضي."

"5 لاعبين اّخرين بفريق الشباب يحصلون على نفس قيمة عقد سيف جعفر، بينهم حسام أشرف وأسامة فيصل وأحمد عيد."

"المقصود من تلك الأزمة هم مرتضى منصور وفاروق جعفر وقناة الزمالك."

"عقد فاروق جعفر مع إعلام المصريين في قناة الزمالك وتم توقيعه قبل شهرين، نتقاضى مرتباتنا من إعلام المصريين وليس لنا أي علاقة بنادي الزمالك."

"من حقي أمنح اللاعب الراتب الذي أريده، (هل لو خالفت التسعيرة هتوديني مباحث التموين؟)، هناك لاعبين أصغر من سيف في أندية أخرى يحصلون على 4 و5 مليون جنيه في الموسم الواحد."

"يجب وضع حد لأزمة تسريب عقود اللاعبين، يجب أن يتوصل مرتضى منصور إلى حل، لكن البعض لم يعتد أن يكون هناك صوت للزمالك للدفاع عن حقوقه."