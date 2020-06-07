رئيس فيورنتينا يحلم بضم ميسي

كشف روكو كوميسو، رئيس نادي فيورنتينا الإيطالي، عن الحلم الذي يراوده ويتمنى تحقيقه في يوم من الأيام، وهو التوقيع مع الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني.
وقال كوميسو في تصريحات لصحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية،: "ميسي هو أقوى حلم على الإطلاق، أتمنى التعاقد معه، لكن تكاليف تلك الصفقة لا تُصدق، أمنيتي الأخرى هيأن يبقى كل من فيديريكو كييزا، جايتانو كاستروفيلي ودوشان فلاهوفيتش في فيورنتينا ويصبحون أساطير لهذا النادي".
وأضاف: "كل ما أريده هو أن يصبح فيورنتينا ناديًا يستطيع من خلاله النجوم تحقيق أحلامهم وليس فقط نقطة تحول لمرحلة أكبر".
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