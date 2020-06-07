اليوم.. قمة الدوري اليوناني بين أولمبياكوس وباوك

يلتقي فريق باوك أمام أولمبياكوس، المحترف ضمن صفوفه أحمد حسن كوكا، اليوم الأحد ، في السادسة والنصف مساءً، ضمن منافسات دوري السوبر اليوناني.

ويسعى اولمبياكوس لتعزيز صدارته وتوسيع الفارق

مع الوصيف باوك، حيث يملك ٦٦ نقطة، خلفه باوك برصيد ٥٩ نقطة.

وعادت منافسات الدوري اليوناني أمس السبت، بعد توقف دام

أكثر من شهرين، منذ شهر مارس الماضي، اثر تفشي فيروس كورونا ، ويتبقى ١٣ جولة على نهاية المسابقة.

وقطع نادي لاريسا إعارة عمرو وردة، لأسباب تأديبية، ليعود اللاعب ضمن صفوف باوك ويشارك في التدريبات من أجل الاستعداد للفترة المقبلة.