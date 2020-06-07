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بوروسيا دورتموند يحدد سعر سانشو

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حدد نادي بوروسيا دورتموند الألماني سعر بيع لاعبه الإنجليزي جادون سانشو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل اهتمام عدد من كبار الأندية في أوروبا بالتعاقد معه هذا الصيف على رأسهم ومانشستر يونايتد.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن

بوروسيا دورتموند يرغب في الحصول على 115 مليون يورو للتنازل عن سانشو، حيث يحظى صاحب الـ20 عامًا باهتمام ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي للحصول على خدماته.

وأفادت الصحيفة أن هناك تناقض

من جانب بوروسيا دورتموند لأنهم رفضواعرض الشياطين الحمر قبل انتشار فيروس لضم سانشو مقابل 140 مليون يورو، ودون معرفة التداعيات الاقتصادية التي ستؤثر على عالم كرة القدم، وبالتالي خفض مطالبه لبيع سانشو.

وخاض سانشو 40 مباراة مع بوروسيا دورتموند منذ انطلاق الموسم لحساب جميع البطولات وسجل خلالهم 20 هدفًا وصنع مثلهم لزملائه.

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