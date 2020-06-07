موعد مباراة أوجسبورج وكولن في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

يستضيف فريق أوجسبورج نظيره كولن، اليوم الأحد، على ملعب إمبولس أرينا، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من عمر بطولة الدوري الألماني الممتاز "البوندسليجا".

وتستكمل اليوم الأحد، منافسات الجولة الثلاثون من بطولة الدوري الألماني الممتاز "البوندسليجا"، بخوض 3 مباريات في أوقات مختلفة على مدار اليوم، بعد انتهاء

مواجهات الأمس.

موعد مباراة أوجسبورج وكولن

تنطلق مباراة أوجسبورج وكولن في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة أوجسبورج وكولن

وسوف تذاع مباراة أوجسبورج وكولن

عبر قناة beIN Sports HD 1، بصوت المعلق أحمد عبده.

وكان الدوري الألماني قد توقف منتصف شهر مارس الماضي إثر تفشي وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، في العالم بأسره، قبل أن تقرر الحكومة الألمانية عودة النشاط الرياضي مرة أخرى يوم 16 مايو الماضي، بدون حضور جماهيري، ومع الاحتفاظ بكافة الإجراءات الصحية الوقائية المتبعة في هذه الجائحة العالمية.