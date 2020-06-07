كاف يحيي ذكرى رحيل ستيفان كيشي نجم نيجيريا السابق

أحيا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، ذكرى رحيل ستيفان كيشي نجم نيجيريا السابق، والتي حدثت يوم ٧ يونيو عام ٢٠١٦.
وذكر الكاف عبر حساباته في مواقع التواصل إنجازات ستيفانكيشي، حيث كان أحد أفراد الجيل الذهبي في نيجيريا عام ٩٤ بجانب رشيدي باكيني وأوكوشا ودانييل أموكاشي، وهو الجيل الذي حصد أمم أفريقيا في تونس وصعد لكأس العالم في أمريكا لأول مرة.
وتحدث الكاف عن أن كيشي هو ثاني لاعب يحصد أمم أفريقيا كلاعب ومدرب بعدما قاد نسور نيجيريا لحصد لقب كأس الأمم عام ٢٠١٣ في جنوب أفريقيا.
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