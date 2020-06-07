موعد مباراة يونيون برلين وشالكه في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

يستضيف فريق يونيون برلين نظيره شالكه، اليوم الأحد، على ملعب آندر آلتن فورستيري، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من عمر بطولة الدوري الألماني الممتاز "البوندسليجا".

وتستكمل اليوم الأحد، منافسات الجولة الثلاثون من بطولة الدوري الألماني الممتاز "البوندسليجا"، بخوض 3 مباريات في أوقات مختلفة على مدار اليوم، بعد انتهاء مواجهات الأمس.

موعد مباراة يونيون برلين وشالكه

تنطلق مباراة يونيون برلين وشالكه في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الرابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، الخامسة والنصف بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة يونيون برلين وشالكه

وسوف تذاع مباراة يونيون برلين

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وشالكة عبر قناة beIN Sports HD 1، بصوت المعلق جواد بدة.

خسر يونيون برلين المباراة الأخيرة من بوروسيا مونشنجلادباخ، ليكون فشل في تحقيق الفوز في 6 مباريات على التوالي، بالتعادل في مباراتين وخسارة 4 مباريات، ومنذ عودة الدوري تعادل مباراة واحدة وخسر 3 مباريات.

ويحتل يونيون برلين المركز الـ14، برصيد 31 نقطة، جمعهم من خوضه 29 مباراة، فاز منهم في 9 مباريات،وتعادل في 4 مباريات وخسر 16 مباراة.

أما فريق شالكه، فقد فشل في تحقيق أي فوز في أخر 10 مباريات له في الدوري، حيث تعادل في 4 مباريات وخسر 6 مباريات، منهم 4 مباريات على التوالي، وهي المباريات التي خاضها بعد استئناف المسابقة.

وعلى الرغم من ذلك، إلا أن فريق الرور يحتل المركز العاشر، برصيد 37 نقطة، جمعهم من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 10 مباريات، وخسارة 10 مباريات.

وكان الدوري الألماني قد توقف منتصف شهر مارس الماضي إثر تفشي وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، في العالم بأسره، قبل أن تقرر الحكومة الألمانية عودة النشاط الرياضي مرة أخرى يوم 16 مايو الماضي، بدون حضور جماهيري، ومع الاحتفاظ بكافة الإجراءات الصحية الوقائية المتبعة في هذه الجائحة العالمية.