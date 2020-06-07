موعد مباراة فيردر بريمن وفولفسبورج اليوم والقنوات الناقلة

يستضيف فريق فيردر بريمن نظيره فولفسبورج، اليوم الأحد، على ملعب فيسير شتاديون، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من عمر بطولة الدوري الألماني الممتاز "البوندسليجا".

وتستكمل اليوم الأحد، منافسات الجولة الثلاثون من بطولة الدوري الألماني الممتاز "البوندسليجا"، بخوض 3 مباريات في أوقات مختلفة على مدار اليوم، بعد انتهاء مواجهات الأمس.

موعد مباراة فيردر بريمن وفولفسبورج

تنطلق مباراة فيردر بريمن وفولفسبورج في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثالثة والنصف بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة فيردر بريمن وفولفسبورج

وسوف تذاع مباراة فيردر بريمن وفولفسبورج عبر قناة beIN Sports HD 1،

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بصوت المعلق سوار الذهب.

خسر فيردر بريمن فرصة ذهبية الأسبوع الماضي للهروب من دوامة الهبوط، ولو بشكل مؤقت، بعدما خسر من فريق آينتراخت فرانكفورت في المباراة المؤجلة من الجولة الـ24 من البوندسليجا، ليتجمد رصيده عند 25 نقطة يحتل بهم المركز الـ17، قبل الأخير، وهو ثاني المراكز الهابطة إلى القسم الثاني من المسابقة.

وخاض بريمن 29 مباراة، فاز منهم في 6 مباريات فقط، وتعادل في 7 مباريات، ليخسر الـ16 مباراة الأخرى.

وعلى الجانب الأخر، يعاني فريق فولفسبورج من

تذبذب كبير في مستواه الموسم الحالي، وهو المستوى الذي جعله يحتل حتى الآن المركز السابع في جدول الترتيب.

فولفسبورج منذ عودة الدوري الألماني لعب 4 مباريات مثل باقي الأندية، ليفوز مباراتين، ويخسر مباراتين، ليصبح رصيده 42 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن هوفنهايم صاحب المركز السادس، ويبعد نقطة واحدة عن هيرتا برلين صاحب المركز الثامن.

وخاض فولفسبورج 29 مباراة، فاز منهم في 11 مباراة، وتعادل في 9، وخسر 9 مباريات.

وكان الدوري الألماني قد توقف منتصف شهر مارس الماضي إثر تفشي وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، في العالم بأسره، قبل أن تقرر الحكومة الألمانية عودة النشاط الرياضي مرة أخرى يوم 16 مايو الماضي، بدون حضور جماهيري، ومع الاحتفاظ بكافة الإجراءات الصحية الوقائية المتبعة في هذه الجائحة العالمية.