إطلاق اسم الشهيد أحمد منسي على مركز شباب أقطية بشمال سيناء

فى إطار توجيهات القيادة السياسية بإطلاق أسماء شهداء القوات المسلحة من أبطال مصر والشرطة الباسلة على بعض مراكز الشباب والهيئات العامة الموجودة بمختلف المحافظات وخاصة بمحافظة شمال سيناء تخليدا لذكراهم وترسيخا لقيم الفداء والتضحية وتوثيقا لما قدموه فى سبيل هذا الوطن. سبيل هذا الوطن. أنهت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى كافة الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بإطلاق إسم الشهيد أحمد منسي على مركز شباب أقطية بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وذلك استجابة أيضا لرغبة مجلس إدارة المركز سيناء، وذلك استجابة أيضا لرغبة مجلس إدارة المركز حيث يعتبر الشهيد البطل أحمد منسي أحد أبطال الجيش المصري، اللذي ضرب أروع الامثلة في التضحية والفداء من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن، وأحد شهداء الجيش المصري العظيم الذي سيظل نموذجا في الولاء والانتماء وبطل أسطوري ستخلد ذكراه في سجل البطولات العسكرية.

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